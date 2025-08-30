Předplatné

Příděly ve Francii. PSG nasázelo šest gólů Toulouse, Lille vyhrálo 7:1 v Lorientu

Fotbalisté PSG vyhráli v Toulouse 6:3, hattrickem se blýskl záložník Joao Neves
Fotbalisté PSG vyhráli v Toulouse 6:3, hattrickem se blýskl záložník Joao NevesZdroj: Icon Sport / ddp USA / Profimedia
Adam Karabec se raduje z gólu v dresu Lyonu
Adam Karabec se raduje z gólu v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Adam Karabec v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Adam Karabec se raduje z gólu v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Začít diskusi (0)

Po dvou hubených výhrách 1:0 fotbalisté Paris St. Germain zvítězili ve 3. kole francouzské ligy v Toulouse 6:3. Hattrickem se na demolici domácího týmu podílel dvacetiletý Portugalec Joao Neves. Ousmane Dembélé proměnil dvě penalty.

Favorizovaní hosté vedli už 6:1, Toulouse zmírnilo debakl až v samém závěru. V tabulce je šesté s šesti body. Za vedoucím PSG následuje se sedmi body Lille, které vyhrálo v Lorientu dokonce 7:1. Po dvou gólech dali Belgičan Fernandez-Pardo a střídající Maročan Ikamán.

Ligue 1 - 3. kolo:

Lens - Brest 3:1
Branky: 60. Thauvin z pen., 78. Guilavogui, 80.+2 Thomasson - 24. Balde.

Lorient - Lille 1:7
Branky: 64. Tosin - 53. a 77. Fernandez-Pardo, 80. a 90.+3 Ikamán, 46. Perraud, 87. Haraldsson, 90.+5 Sahraoui.

Nantes - Auxerre 1:0
Branka: 8. Muhammad.

Toulouse - Paris St. Germain 3:6
Branky: 37. Cresswell, 89. Gboho, 90.+1 Vossah - 7., 14. a 78. Neves, 31. a 51. Dembélé obě z pen., 9. Barcola.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG33008:39
2Lille321011:47
3Lyon22004:06
4Lens32015:36
5Štrasburk22002:06
6Toulouse32016:66
7Marseille21015:33
8Monaco 21013:23
8Nice21013:23
10Angers21011:13
11Nantes31021:23
12Auxerre31022:43
13Lorient31025:83
14Rennais21011:43
15Stade Brest30124:81
16Le Havre20022:50
17Paris FC20022:60
18Metz20020:40
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů