Hyský chválí Gninga: Vyspěl, má kvalitu a umí udělat rozdíl. Blíží se Vechetův odchod?
Po nečekaných nezdarech se Zlínem a Bohemians už domácí vítězství proklatě potřebovali. A také se ho dočkali. Karvinští fotbalisté se na první reprezentační přestávku naladili jednoznačným skalpem trápících se Teplic. Nebýt pár dalších nedotažených možností, rozdíl ve skóre mohl být i vyšší než 4:1. Hlavním hrdinou se stal paradoxně exteplický Abdallah Gning. „Jsem šťastný, že jsem pomohl týmu,“ radoval se šestadvacetiletý Senegalec, jenž dva góly dal a jeden připravil.
Vítězství 4:1 je pro Slezany vítanou vzpruhou, zvlášť když před čtrnácti dny prohráli 1:2 s Bohemians a o týden později přišli v Plzni o bod až v nastaveném čase. „Trochu mě mrzí inkasovaná branka. Místo toho, abychom šli do 5:0, je konečný výsledek nakonec 4:1. I tak ale velká gratulace a poděkování našemu týmu. Vážíme si toho, vyhrát jsme potřebovali,“ měl jasno trenér MFK Martin Hyský.
K tříbodovému zisku nasměroval Karvinou Abdallah Gning. Africký útočník poprvé udeřil už v 5. minutě, kdy si v pokutovém území našel přesný centr Ebrimy Singhateha. O necelou čtvrthodinu později se trefil podruhé, když jej rychlostně vůbec nezachytil debutující stoper Jakub Jakubko. Výtečný výkon Gning vyšperkoval parádní asistencí na trefu Alexandra Bužka. „Jsem rád, že ho tady máme. Je to hráč, který umí udělat rozdíl a má kvalitu,“ chválil Hyský.
Gninga zná už déle, poprvé se s ním potkal před třemi lety ve Vlašimi. „Za tu dobu vyspěl. Je to mnohem zkušenější hráč, který má za sebou velmi úspěšné působení v Teplicích. Už ve Vlašimi na něm bylo vidět, že to je inteligentní fotbalista, který hodně rychle chápe a rozumí tomu, co chceme, přestože vůbec nemluvil anglicky a uměl jenom francouzsky. Angličtinu ale hodně zlepšil, teď už není potřeba s ním mluvit jinak než v angličtině,“ prozradil devětačtyřicetiletý kouč.
Vecheta? Možnost přestupu je
Jazykově se Gning skutečně posunul, což ostatně potvrdil na pozápasovém rozhovoru. Jak to ale u něj vypadá s češtinou? „Umím jen výrazy, které se používají na hřišti: záda, levá, pravá,“ vyjmenovával karvinský útočník. „Mám to tak, že s kluky z Nigérie mluvím anglicky a třeba s hráči z Pobřeží slonoviny a Guiney pak francouzsky.“
Štace v Karviné zatím usměvavému chlapíkovi svědčí, statistika čtyř branek a jedné asistence hovoří za vše. Pro hru týmu, který se tak rád prezentuje líbivým a svižným fotbalem, je Gning poklad. Možná i dobře, že jeho plánovaný transfer z Teplic do Lodže v únoru padl.
I z důvodu Gningovy formy bojuje Filip Vecheta o místo marně. Nejlepší karvinský střelec z minulé sezony nastoupil v základní sestavě zatím jen dvakrát, minule navíc v Plzni střídal už o přestávce. Blíží se tak jeho přestup do Pardubic, kterým nově vládne miliardář Karel Pražák? „Noviny samozřejmě čtu a vím, že nějaký zájem z Pardubic o něj je. Tohle všechno je na vedení klubu. Uvidíme, jak situace dopadne,“ uvedl Hyský.
„Hráčů této kvality se určitě zbavovat nechci, když ale přijde adekvátní nabídka a hráč bude zaplacený nadstandardně... Máme to s ním udělané tak, že do konce přestupního termínu u něj možnost přestupu je. Pardubice jsou pro nás konkurent, přímý konkurent. Tento přestup by se mi ze sportovního hlediska nelíbil, nechci ho udělat, ale když Pardubice s novým majitelem zaplatí adekvátní peníze, bude potřeba se nad tím zamyslet,“ dodal Hyský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu