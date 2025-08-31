Předplatné

ONLINE: Sparta - Zlín. Letenští chtějí na první místo, potrápí je rozjetý nováček?

Veljko Birmančevič a Jan Kuchta se radují
Veljko Birmančevič a Jan Kuchta se radujíZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Chance Liga
Program 7. kola Chance Ligy uzavírá souboj Sparty se Zlínem. Pražané zvítězili v posledních pěti utkáních a před reprezentační přestávkou se chtějí vrátit na první místo tabulky. Ovšem nováček ze Zlína vstoupil mezi elitu nad očekávání, získal už 13 bodů a dnes na Letné chce favorita potrápit. Podaří se mu to? ONLINE přenos z utkání sledujte od 20.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

