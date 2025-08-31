Vymezil se vůči Berbrovi, pak sudí Bílek hledal posily Trpišovskému: Už je jinde, tvrdí
Postavil se podle svých slov směru, jakým český fotbal svého času vedl Roman Berbr a kariéru rozhodčího raději předčasně ukončil. Následně Jaroslav Bílek (47) přešel na druhý břeh a fotbal poznal coby funkcionář v Mladé Boleslavi, mezitím ještě působil v roli skauta u Jindřicha Trpišovského v Liberci. „Jindra teď žije úplně jiný život než já,“ říká na adresu současného kouče Slavie. Nabrané zkušenosti chce Bílek zúročit v České Lípě, s níž hodlá jako sportovní ředitel postoupit do druhé ligy.
Na podzim 2014 Jaroslav Bílek řídil duel Mladé Boleslavi s Plzní, proti níž chybně nenařídil penaltu, čímž rozpoutal pořádný poprask v celém fotbalovém Česku. Zároveň šlo o jeho poslední vystoupení s píšťalkou, protože záhy na prvoligové scéně skončil, přestože tehdy tvrdil, že zmíněný incident za jeho rozhodnutím nestál. Místo pískání hledal posily pro Liberec.
Jaké to pod Ještědem pro vás bylo?
„Tři roky jsem byl skautem ve Slovanu za éry Jindry Trpišovského, hráli jsme dokonce Evropskou ligu. V té době jsme přivedli například Radima Breiteho z Teplic nebo Tomáše Wiesnera ze Sparty, což byly moje tipy. Později přišli další hráči, kterým dal Trpišák šanci.“
Komunikujete s Trpišovským dodnes?
„S Jindrou nejsem moc v kontaktu. Žije už v jiném světě, baví se s jinými lidmi a žije odlišný život. Už je jinde, trochu výš než já.“
Trpišovského realizák později přešel do Slavie, zatímco vy se později ocitl v Mladé Boleslavi…
„Za pana Dufka a trenéra Dušana Uhrina mladšího jsem byl sportovním ředitelem. To mi pomohlo i nyní v České Lípě, když jsem od ní dostal stejnou nabídku dělat sportovního manažera panu Csaplárovi (bývalý trenér). Protože jsem už takto působil v Mladé Boleslavi, vzal jsem to. Funkce je to v podstatě plus minus stejná jako v lize. Jen vybíráte jiné hráče a máte odlišné finanční možnosti.“
Sám jste hrál fotbal za Jablonec, pracoval v Liberci. Nebyl v tom rozpor vzhledem k rivalitě mezi kluby?
„Jsem odchovanec Jablonce, bydlím asi tři sta metrů od pana Pelty a pět set metrů od stadionu. Samozřejmě fandím Jablonci, paradoxně ale taky Liberci. Běžně se to vylučuje, jsem v tomhle asi jediný člověk, takový exemplář a patriot. Ani jeden z klubů mi to nevyčítá. Fandím Honzu Nezmarovi, s nímž jsem spolupracoval, v Liberci jsem zažil rovněž ředitele pana Kleibla.“
Musíte přesvědčit, že jste dobrá adresa
Česká Lípa ještě nedávno kopala divizi, dnes mluví o posunu do druhé ligy, zlepšuje stadion. Vrací se slavná éra z 90. let za časů mecenáše Brümmera? „Máme silné mužstvo, dobrého trenéra i vedení. Hráči mají skvělé podmínky, abychom hráli o nejvyšší příčky. Vyhrát přesto ČFL o šestnáct bodů jako v minulé sezoně Ústí nad Labem, to je úplný nadstandard. Máme lídry Kouřila, Kubistu, Ondráčka nebo Šimona. Můžeme se opřít o hlavního sponzora pana Jakoubka, město a pana Silného, bez nich by tu fotbal nebyl. Petr Silný býval mládežnickým reprezentantem, hrával v Liberci v éře Štajnera v době velké konkurence, v níž to měl těžké. Byl výborným fotbalistou a pak dlouho hrál i trénoval v České Lípě.“
Přivedli jste několik hráčů z Varnsdorfu, údajně jste získali i jeho kapitána Matěje Kubistu na úkor zájmu od druholigového Ústí nad Labem. Pomohl vám sestup nedalekého Varnsdorfu z druhé nejvyšší soutěže?
„Přetáhnout od nich hráče nebylo tak jednoduché, i když nám jeho sestup nahrál. Z Varnsdorfu přišlo pět lidí, dalších pět ovšem odjinud. Pořád musíte hráče přesvědčit o tom, že jste zajímavá a dobrá adresa. To se mi povedlo, za což jsem rád. Ambice máme samozřejmě nejvyšší a uvidíme, co se nám povede. Druhá věc je totiž realita na hřišti. Teď jsme v nové éře České Lípy, máme ambice.“
V kádru zaujme exligový brankář Vilém Fendrich, ale i přes dva metry vysoký obránce Martin Kouřil, jenž prošel Baníkem Ostrava, Jabloncem či Libercem. Spoléháte na něj?
„Shodou okolností, když jej zpočátku nechtěli v Jablonci, objevil jsem ho pro Jablonec nad Jizerou a prodával pak do Varnsdorfu. Ten kluk, kdyby nebyl u mě, tak nehraje profesionální soutěž. X krát jsem mu říkal, že kdyby tomu dal víc, hraje dlouhodobě v lize. Bohužel je trochu pohodlný. Ligu si zahrál, ale mohl to dotáhnout dál.“
Postupovat přes baráž? Tragédie
Rýsuje se spolupráce s Libercem a Jabloncem, tedy kluby z regionu?
„Být ve druhé lize, bylo by mnohem snazší jejich hráče získat na hostování. Bohužel hrajeme stejnou ligu jako jejich béčka. Je pro mě složité udělat jejich hráče do stejné soutěže.“
Majitel Varnsdorfu Gabriel byl tradičním kritikem rezerv prvoligových celků. Jak se k nim stavíte vy?
„Kritizoval je a myslel to určitě tak, že od ligových týmů nemohl získat hráče. V béčku měli kluci asi lepší podmínky, než u pana Gabriela ve druhé lize, takhle bych to chápal. Našim klukům radím, ať se ukážou, že nikdy neví, kdo se na ně dívá. Hráli jsme pohár s Pardubicemi a říkám: ukažte se a za týden třeba můžete být taky v Pardubicích.“
Třetí liga se v české části dělí na dvě skupiny po sedmnácti týmech a vítěz své části musí do baráže. Není toho moc?
„Za mě je to úplná tragédie, stejně tak pro všechny lidi, s kterými se bavím. Vůbec je divné, že třetí nejvyšší soutěž má lichý počet účastníků a když to celé vyhrajete, musíte ještě hrát baráž. Je to nespravedlivé a profesionální kluby by s tím něco měly dělat. Je to na nich. Nevím, kdo to vymyslel, ale formát ovlivnil konec Robstavu, jehož skupina zůstala se sedmnácti týmy a nedoplnilo se to. Profesionální kluby musí případně dát souhlas k rozšíření. Nedávno jsme například o víkendu nehráli, což je nestandardní. To je špatně, měl by být sudý počet klubů a postup bez baráže. Stojím si za tím, že první má jít automaticky nahoru. Skupina B je navíc podle mého názoru nejtěžší skupina i ve srovnání s áčkem a MSFL, i když nechci nikoho podceňovat. Konkurence je obrovská.“