Sudí Berka poprvé o tom, jak vyloučil Baroše: Určitě jsem se ho nebál

Vyloučit v Ostravě po čtvrt hodině Milana Baroše, to pak není na večerní procházku městem. Rozhodčí Ondřej Berka přesto věděl, že to musí udělat. „U monitoru mi bylo hned jasné, že to je surová hra.“ Nejdřív vytáhl z kapsy žlutou, ale VAR to tak nenechal. „Bylo to moje zjevné pochybení,“ říká Berka, který jinak zápas zvládl velmi dobře. V rozhovoru pro deník Sport popsal okolnosti diskutované situace včetně Barošovy vulgární reakce přímo na hřišti.