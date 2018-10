Daněk: Barošovy emoce? Je to moc, ale rozumím. Byl jsem stejný magor

Jak hodnotíte Barošův zákrok na Součka?

„V reálu jsem to vůbec neviděl, až doma v televizi. Jednoznačně - faul to byl. I na červenou. I když má každý měřítko červené karty jinde. Na druhou stranu, já pořád nechápu princip a postup videorozhodčího. Možná jsem blbej, nevím, jak se má vlastně postupovat. Rozhodčí stál čtyři pět metrů od toho, viděl, dává jednoznačně žlutou. A pak byl vyzván ať se jde podívat? To je alibi pro rozhodčí. Je čtyři metry od toho, nemá zastřený výhled, vidí to a má určitý metr. A najednou mu někdo nařídí, že to byla červená karta? Milana se nezastávám, obrovsky rozdá, obrovsky přijme, to všichni víme. Video ale moc nechápu - pokud si sudí není jistý, podívá se na video, sám pak po prohlédnutí situace rozhodne. Dobře. Ale jestli mu někdo radí? Tak tam dejme robotka, kterého si budou po hřišti vodit a říkat mu, co má dělat.“

Brankář Laštůvka po zápase říkal, že je hon na Baroše, myslíte si to?

„Určitě ano. Je to dané jeho osobností. Je osobnost v lize, osobnost v očích baníkovských fanoušků, zase střílí góly, zvedlo se to kolem něj a začalo se to všechno kolem něj také víc rozebírat. Pravdou je, že do soubojů chodí. Na druhou stranu, taky dostane spousty ran, to je fotbal. Když umí rozdat, musí umět i přijmout. Neomlouvám jej, taky bych dal červenou kartu, jednoznačně. Ale beru do úvahy i to, že Baroš jde na hranici a umí si rozhodčího zhodnotit tak, že ví, kam až to pustí. De facto mu to i vyšlo, protože dostal žlutou kartu. Až na základě dodatečného nakázání od videa červenou.