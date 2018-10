Baroš se omluvil za chování vůči sudím: Faul na Součka nebyl zákeřný

Baroš v bitvě Baníku se Slavií vydržel na hřišti pouze 15 minut. V souboji ostře atakoval záložníka hostů Tomáše Součka, sudí Ondřej Berka na základě zhlédnutí videa nakonec domácího kapitána vyloučil. Baroš předčasný odchod ze hřiště neunesl a sudí počastoval vulgárními výroky.

"Mrzí mě, jak jsem reagoval a chtěl bych se rozhodčím Ondřeji Berkovi a Zbyňku Proskemu za svá slova omluvit. Bohužel jsem neudržel emoce plynoucí z náročnosti zápasu a pocitu velké křivdy, s níž jsem se zkrátka v dané chvíli nedokázal vyrovnat," uvedl Baroš na klubovém webu Baníku.

Do souboje se Součkem šel, aniž by se díval na balon. Zkušený forvard ale podle svého tvrzení slávistického protivníka nechtěl zranit. "Tomáše Součka jsem zranit nechtěl a ani jsem ho nezranil. To, že jsem se před soubojem díval na něj a ne na míč, plynulo z toho, že jsem věděl, kam asi míč přistane a chtěl jsem mu jít do těla, aby míč propadl. On bohužel do souboje proti mému předpokladu nakonec nešel, a proto ten zákrok vypadal, jak vypadal," vysvětlil Baroš.

Zákrok vzbudil vlnu emocí, výši Barošova trestu určí disciplinární komise, která zasedá ve čtvrtek. "Nic zákeřného v tom z mé strany nebylo. Přesto jsem měl mnohem lépe zvládnout svou následnou reakci a výroky, kterých jsem se dopustil, mě skutečně mrzí. A omlouvám se za ně," zdůraznil druhý nejlepší střelec historie české fotbalové reprezentace.

Baník současně akceptoval omluvu redaktorky České televize Dariny Vymětalíkové za její nepřijatelný výrok vůči Milanu Barošovi na Twitteru. Ta označila Baroše za kriminálníka, později se za svůj výrok Barošovi omluvila (Více čtěte ZDE>>>).

