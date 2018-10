Šéf disciplinárky o tom, jak Baroš přijal trest. Omluva mu neulehčila

Video k článku 720p 360p REKLAMA ODEZŘENO: Píp, píp, píp! Nadabovali jsme Baroše a odhalili (nejen) Ščasného perly VŠECHNA VIDEA ZDE

Baroše jste řešili především podle paragrafu 45. Původně to vypadalo na postup podle mírnějšího článku a), nakonec jste postupovali podle přísnějšího písmene b). Proč?

„Byl jsem od počátku na vážkách, bylo to hodně na hraně. Když jsem původně mluvil o mírnější verzi, neměl jsem ještě přečtenou zprávu delegáta. Hodně jsme o tom diskutovali a vzali jsme v úvahu především všechny okolnosti jeho reakce na vyloučení. Tedy verbální vulgární projev, délku jeho nedůstojného chování i to, že sáhnul na čtvrtého rozhodčího. Dotazovali jsme se také rozhodčích na podrobnější popis toho jednání a zhodnotili jsme, že to má náležitosti té dvojky, že se jedná o zvlášť hrubý způsob porušení řádu.“

Vycházeli jste ze zápisu, v němž se objevila pouze jedna jeho vulgarita („To si děláš pí...”). Řekl jich však mnohem více. Odezírání ze rtů jste nebrali v potaz kvůli jeho nespolehlivosti. Zjišťovali jste si tedy další podrobnosti u očitých svědků?

„My jsme se ptali. Neměli jsme však seznam všech výroků i z toho důvodu, že nám bylo řečeno, že v chumlu lidí každý něco křičel a bylo dost těžké zaznamenat, kdo křičel co. Představu jsme si však udělali.