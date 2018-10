Olomouc bojuje za Faltu proti Spartě! Odvolala se a doufá ve zrušení trestu

S tímhle nepočítala a rozhodně se s tím nemíní smířit. Sigma Olomouc se odvolala proti rozhodnutí disciplinární komise, která ve čtvrtek udělila jejímu záložníkovi Šimonu Faltovi jednozápasový trest za vyloučení v Liberci. Šlo o chybu sudího Zbyňka Proskeho, což potvrdila komise rozhodčích. „Museli jsme to udělat, jde o princip,“ vysvětluje krok Hanáků sekretář klubu Adam Košař. "Zatím mohu potvrdit jen to, že to aktuálně projednáváme. Brzy by mohlo být jasno," sdělil Sportu předseda odvolací komise Jan Lego.