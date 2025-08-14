Déjà vu z let 2004 a 2010. Po úspěších přišel útlum, co může Baníku hrozit teď?
Nikdo v Moravskoslezském kraji si to nechce připouštět, ale vyloučit se to nedá. Také v letech 2004 a 2010 měl za sebou Baník fantastické sezony, které ostravským fanouškům dodaly pořádnou dávku naděje i energie. Avšak přišel strmý pád, zahájený výprodejem kádru, neúspěšnými evropskými předkoly a následovaný odvoláním trenérů či špatnými výsledky. Jaké černé scénáře mohou hrozit Slezanům nyní na podzim, který bohužel nakonec nebude pohárový?
Prekop odejde do Slavie
Matěje Šína a Tomáše Riga, kteří už přestoupili do Almaaru a Stoke City, už ani nezmiňujme. Po Ewertonovi jde o další odcházející opory, třebaže management doufal ve ztrátu maximálně dvou. Může však být i hůř. „Stát se může všechno, ve fotbale se věci mění každých 24 hodin,“ pokrčil rameny kouč Pavel Hapal, když přišla po vyřazení s Celje řeč na zájem Slavie o Erika Prekopa.
Nátura důrazného útočníka zapadá do způsobu hry trenéra Jindřicha Trpišovského, předseda Jaroslav Tvrdík navíc dokonce prohlásil, že by to byla posila do základní sestavy, kam podle šéfa naopak nepatří Mojmír Chytil.
Pro Prekopa by Liga mistrů byla samozřejmě lákavá, Pražané po slovenském reprezentantovi pořád touží. O víkendu se věci mohou rozpohybovat, aby se stihla případná posila zapsat na evropskou soupisku. Ta se musí uzavřít v úterý o půlnoci. Pokud nakonec dojde k dohodě, je možné, že do Ostravy zamíří někteří hráči z Edenu jako součást kompenzace.
Erik Prekop z Baníku Ostrava se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii Vídeň • Profimedia.cz
Náhrady se nepovedou
„Když jsem viděl výkon Riga proti Celje, bude těžko nahraditelný,“ prohlásil upřímně trenér Pavel Hapal. Je to objektivní fakt, žádná výmluva. Slovenský středopolař byl specifický, má potenciál prorazit v opravdu velkém evropském fotbale. Jeho „neviditelné“ zisky míče a balanc mezi defenzivou a ofenzivou? TOP!
Baník čekal, zda postoupí do Konferenční ligy, vyřazení mu samozřejmě vábení posil malinko ztěžuje. Ano, zájem projevil například o Ondřeje Kričfalušiho, Artura Musáka, Filipa Zorvana, Daniela Trubače, Giannise-Fivose Botose nebo Seung-bin Kima, ale čas se krátí.
Příkladem je také shánění pravého stopera. Slezané od odchodu Emmanuela Uchenny nesehnali za tři čtvrtě roku adekvátní náhradu, tudíž je jasné, že panují obavy, jak se to povede teď se záložníky. Navíc je zraněný Michal Kohút. Blíží se sice reprezentační přestávka, ale nový hráč bude mít složitější aklimatizaci, než kdyby dorazil už na startu letní přípravy a pochytal nároky realizačního týmu.
„Od majitele máme příslib, že stejně jako tomu bylo v minulých případech, i tentokrát získané prostředky, které bude Baník inkasovat postupně na splátky v několika následujících letech, můžeme reinvestovat zpátky do hráčského kádru a infrastruktury klubu,“ uvedl sportovní ředitel Luděk Mikloško v aplikaci Chachar Pass.
Tomáš Rigo bude podle trenéra Hapala těžko nahraditelný • ČTK
V říjnu se měnívají trenéři
Nikdo nic nepřivolává, nicméně jaké bývá nejčastější řešení v krizi? Po mistrovském titulu v roce 2004 skončil trenér František Komňacký hned v říjnu, ve stejném měsíci byl o šest let později odvolán i kouč Miroslav Koubek, jenž dovedl Baník nadčasovým fotbalem ke třetí příčce. Oba doplatili na rozprodej kádru a mentální nastavení některých hráčů, kteří se po životním úspěchu nebyli schopni znovu správně namotivovat.
Pavel Hapal bude na Bazalech tři roky, taky dorazil v říjnu. Dostal klub mezi špičku, všechna čest. Každopádně by nebyl prvním, kdo by doplatil na špatné výsledky a rekonstrukci kádru. Po zářijové reprezentační pauze čeká Slezany Liberec, Mladá Boleslav, Sparta a Zlín.
Sympatickým faktem je, že Hapal si i přes vypadnutí Celje získal fanoušky na svou stranu. Když ho během rozhovoru do televize kotel vyvolával a vytleskával, neskrýval dojetí a slzy v očích. V Ostravě udělal kus práce. Navíc pohled na tabulku klame, protože FCB má dva zápasy k dobru. S výhrami může skočit rovnou do elitní šestky, což je dlouhodobý cíl.
Týmu Pavla Hapala se nepovedl úvod do sezony • Michal Beránek / Sport