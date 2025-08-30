Vojta o vysoké cenovce, nové U21 i zájmu Sparty: Probíhal kontakt s manažerem
Je mu teprve jednadvacet let, ale v Mladé Boleslavi už patří k ofenzivním tahounům. O nadějného útočníka Matyáše Vojtu se na jaře zajímala i Sparta, samotný hráč ale zůstal nohama na zemi. „Něco tam bylo, potěšilo mě to. Aktuálně to ale nedávalo smysl pro mě ani pro Spartu,“ říká talentovaný střelec v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Hned ve své premiérové sezoně nasázel deset ligových branek, přesto mu nakonec nominace na letní EURO jednadvacítek unikla. „Žádnou zášť necítím. Čekal jsem do poslední chvíle, jak to dopadne. Bylo to hodně těsné,“ přiznává mladoboleslavský útočník Matyáš Vojta. V tomto cyklu už by měl patřit mezi hlavní opory Lvíčat a trenér Bílek na něj bude chtít spoléhat už na prvním srazu příští týden.
Na EURO na Slovensku jste nakonec nejel. Mrzelo vás to hodně?
„Mrzelo. Čekal jsem do poslední chvíle, ale vlastně jsem počítal s tím, že to dopadne takhle. Kluci spolu hráli dva roky a já přišel až na konci. Rozhodně teď necítím nějakou zášť.“
Předtím už jste na jednom srazu byl. Necítil jste pak větší naději?
„Myslel jsem, že to bude těsné. Filipovi (Vechetovi) se ale víc povedl závěr sezony, kdy dal víc gólů. Trenéři sáhli po něm, bylo to jejich rozhodnutí.“
Komunikoval to s vámi trenér Suchopárek dopředu?
„Ne. Do poslední chvíle jsem čekal a nevěděl, jestli pojedu. Sledoval jsem nominaci v televizi stejně jako ostatní.“
Teď začíná nový cyklus pod trenérem Michalem Bílkem, který na vás chce sázet.
„Už jsme spolu několikrát mluvili. Byl jsem i na letním srazu budoucí jednadvacítky v Jablonci, kde jsme měli šanci se poprvé potkat a lépe se poznat. Všechno vypadalo pozitivně. Realizační tým měl hodně energie a všechno na mě působilo dobře. Věřím, že teď budu v týmu pravidelně, a že budeme úspěšní.“
Je i vaším osobním cílem, prosadit se v U21 jako útočník číslo jedna?