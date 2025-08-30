Předplatné

ONLINE: Ml. Boleslav - Slavia. Navážou domácí na kanonádu z poháru, nebo zvítězí obhájce?

Fotbalisté Mladé Boleslavi v MOL Cupu rozdrtili Rokycany 6:0
Fotbalisté Mladé Boleslavi v MOL Cupu rozdrtili Rokycany 6:0Zdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Fotbalisté Mladé Boleslavi v MOL Cupu rozdrtili Rokycany 6:0
Fotbalisté Mladé Boleslavi v MOL Cupu rozdrtili Rokycany 6:0
Fotbalisté Mladé Boleslavi v MOL Cupu rozdrtili Rokycany 6:0
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Vasil Kušej v utkání s Pardubicemi
Do zápasu proti Pardubicím zasáhl i Christos Zafeiris
18
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Slavie míří v rámci sedmého kola Chance Ligy do Mladé Boleslavi. Domácí si po zatím nepříliš dobrém vstupu do ligové sezony spravili chuť v Rokycanech, kde v MOL Cupu zvítězili 6:0. Povede se jim na kanonádu navázat a překvapit obhájce titulu, který zatím v lize neprohrál? Zápas, který startuje ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. 

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů