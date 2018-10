Video k článku 720p 360p REKLAMA Zlín - Liberec: Dostál selhal při střele Potočného, hosté vedou 1:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se vám to líbilo?

„Bylo to bojovné utkání. V prvním poločase jsme určitě byli lepší. Ve druhém nás Zlín trošku zatlačil, začal víc nakopávat balony na ty jejich věže vepředu. Je to těžký, když tam mají tři třímetrové kluky. Ale neřekl bych, že nás nějak mačkali. To není mačkání, jen nakopávání balonů. Není to kombinační fotbal, který se snažíme hrát my. Naštěstí pak rozhodčí vyloučil Podia a vstřelili jsme vítězný gól.“

Nepřekvapilo vás, jak jste soupeře v úvodu přehrávali?

„Nepřekvapilo. Trenér nás vede ke kombinačnímu fotbalu a v prvním poločase se nám to dařilo. Jen škoda, že jsme z toho nevytěžili branku. Ale vyhráli jsme už třetí zápas po sobě. Věřím, že už jsme se odpíchli.“

Vy jste rozhodl krásným gólem z dálky. Jak vás napadlo z takové pozice vypálit?

„Říkají, že nám ránu jako kůň. Mám za úkol střílet, když to jde. Když jsem v první chvíli cítil, jak mi to sedlo, myslel jsem, že to bude gól. Naštěstí to tam takhle šťastně spadlo. Pěkně to plavalo. (úsměv) Nechci říkat, že to byla chyba gólmana. Jsem rád, že to pustil.“

Zlín - Liberec 0:1. Slovan využil přesilovku, rozhodl Potočný po chybě gólmana Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zlín - Liberec: Pódio hasil brejk Liberce, dostal červenou a jde do sprch! Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.