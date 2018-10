Čermák: Na konci jsme se všichni hodně strachovali. Spadl nám kámen ze srdce

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Teplice: Čermák po Krmenčíkově skvělé patičce posílá Viktorii do vedení! VŠECHNA VIDEA ZDE

V závěru jste bránili těsné vedení 1:0. Nestrachoval jste se o výsledek?

„Na konci jsme se podle mě hodně strachovali všichni. Spadl nám kámen ze srdce, když to Alda Hruška skvěle chytnul nohou poté, co před ním Hora vyplul skoro úplně sám. Kdyby Teplice vyrovnaly, asi bychom se všichni hodně divili, protože jsme měli hodně šancí na to skóre navýšit.“

Proti Teplicím jste dal první gól v sezoně. Věříte, že vám pomůže?

„Doufám. Potřeboval jsem, aby mi tam nějaký takový gól spadnul, na začátku sezony se mi žádný vstřelit nepodařilo. Tak jsem rád a doufám, že jsem to prolomil, trošku.“

Měl jste větší motivaci vzhledem k tomu, že v poslední době jste nehrál?

„Samozřejmě. V každém zápase chce člověk hrát dobře a dávat góly. A o to víc, když jsem v posledních týdnech nehrál.“

Například v Římě jste se ani nevešel do nominace, zápas Ligy mistrů jste sledoval z tribuny. Jak jste to nesl?

„Je to realita. Je nás tady dvacet, dvacet jedna výborných fotbalistů, takže občas se stane, že hrajete, občas sedíte a občas jste na tribuně. To je sport a tak to podle mě chodí v dnešní době.“

Komunikuje s vámi trenér Pavel Vrba ohledně toho, co vám chybí, abyste měl pevnější místo v sestavě?

„Asi výkonnost. Kdybych na začátku sezony dával branky a hrál skvěle, hrál bych nejspíš pořád. Je to jen o výkonnosti.“

Překvapilo vás, jak se zachoval Michael Krmenčík, že vám místo zakončení ve vyložené šanci přihrál?

„Překvapilo i nepřekvapilo. Michael dvakrát naznačil střelu a podruhé už mu do toho skočili dva hráči, tak jsem si na něj křiknul. A on nádherně vyřešil situaci a posunul mi to patičkou. Udělal to skvěle.“

Míč se odrazil od břevna do země, pak jej před čáru vytáhl gólman Jakub Diviš, byla to hodně nepřehledná situace. Věděl jste hned, že je to gól?

„Ano, viděl jsem to okamžitě, protože jsem pokračoval v pohybu a díky tomu jsem viděl za gólmana, viděl jsem, že míč spadl za lajnu. Asistent to signalizoval taky, tak jsem se běžel radovat. Naštěstí to gól byl.“

