Matoušek o šancích: Jsem frustrovaný, na tréninku mi tam padá všechno

Mrzí vás, že jste Příbrami nedal gól?

„Jsem rád, že jsme získali tři body, takže žádné zklamání.“

Kdy jste měl k brance nejblíž?

„Mrzí mě ty dvě střely ve druhém poločase, co jsem tam měl. Jednu z pravé strany a pak ve chvíli, kdy jsem si to posunul na pravou nohu a střílel. Pak ještě ta střela do prázdné, ale předtím tam byl pískaný ofsajd. Góly jsem měl dát. Říkal jsem si před zápasem, že na Kóču (gólman Ondřej Kočí) musím po zemi, ale v zápase šly bohužel všechny mé střely vzduchem.“

Hecoval jste se s příbramskými hráči?

„Spíš kluci z Příbrami hecovali mě, nejvíc asi Réza (kapitán Jan Rezek). Na hřišti mi říkal, ať se mu neukazuju na oči. Ale všechno bylo ze srandy.“

SESTŘIH: Slavia - Příbram 4:1. Sešívaní rozcupovali hosty, Stoch vstřelil nádherný gól Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jak se změnila vaše role ve Slavii oproti tomu, co jste hrál v Příbrami?

„Hlavně v tom, že tady hraju v útoku, v Příbrami jsem hrál podhroťáka. Nějak výrazně se ale má role nezměnila. Pořád mám za úkol zabíhat za obranu, to se mi dneska párkrát povedlo.“

Slavil byste gól?

„Bylo by to složité. Byl by to první gól za Slavii, ale zase proti týmu, který mi pomohl k tomuhle kroku, že jsem mohl přestoupit.“

Jste nervózní, že jste se ve Slavii ještě netrefil?

„Nervózní ne, spíš frustrovaný. Vím, že až dám jeden gól, začne to tam padat. To samé jsem měl v minulé sezoně. Sice to byla druhá liga, ale také jsem na podzim měl jen tři góly, na jaře jich pak dal snad osm.“

Soustředíte se na zakončení víc při tréninku?

„Vtipné je to, že na tréninku trefím úplně všechno a v zápase pak nic… Musím to prolomit. Třeba Ronaldo v Juventusu také nedal první zápasy gól. Nepřirovnávám se vůbec k němu, ale každý hráč si musí s týmem sednout.“

Zvykl jste si už ve Slavii?

„Trošku už ano, ale pořád to chce čas. Takové dva, tři měsíce to ještě bude trvat, opravdu naplno se to rozjede až po zimní přípravě.“

Jak se vám pracuje pod trenérem Trpišovským?

„Pan Csaplár i pan Trpišovský chtějí hrát fotbal, akorát ten způsob je jiný. Trénuje se mi skvěle, zase tolik se to opravdu neliší.“

Slavia - Příbram: Matouškův gól nebyl uznán, Baluta byl v ofsajdu Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slavia - Příbram: Matoušek proti svým! Kočí ho ale ve stoprocentní šanci vychytal Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slavia - Příbram: Matoušek přesprintoval Treglera, ale Kočí ho vychytal 720p 360p REKLAMA

Slavia - Příbram: Matoušek po rychlém protiútoku pálil těsně vedle brány 720p 360p REKLAMA