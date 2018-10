Specialista Bořil dal zase gól Příbrami. Ale vsadit na mě nešlo, smál se

"Asi jsem na Příbram expert. Všichni se mi smáli, že nedávám góly, že je dávám jen Příbrami. Že když sem dnes přijede, tak že určitě dám gól. A to se vyplnilo. Takže jsem rád, že jsem po dlouhé době dal gól, asi po roce a půl," řekl Bořil novinářům.

Před čtyřmi lety se proti Příbrami trefil ještě v dresu Mladé Boleslavi, vloni v únoru už v barvách Slavie přispěl k drtivé výhře 8:1 u Litavky a oblíbený klub neušetřil ani dnes.

"Všichni v kabině, kdo to věděli, tak mi to před zápasem říkali. Všichni si chtěli vsadit, ale nebyl jsem vypsaný. Takže škoda. Asi to všichni věděli, že dám gól, tak asi z toho důvodu," smál se Bořil. "Já jsem se na to soustředil, i když já se soustředím před každým zápasem. Ale tohle bylo prostě takové speciální," dodal člen širšího kádru reprezentace.

Trefil se ve 13. minutě hlavou po rohu. "Míša Ngadeu dobře vrátil míč před bránu, já jsem se jen otočil, běžel proti balonu a trknul jsem do něj. A šlo to pod víko," pochvaloval si Bořil.

Hned za dvě minuty Příbram vyrovnala, ale Slavia znovu odpověděla dvěma góly ještě do poločasu. "Při gólu na 1:1 jsme to podcenili, ale všichni jsme si chybu uvědomili. Pak jsme zapnuli motory, bylo vidět, že jsme prostě lepší. A otočili jsme na to na svou stranu. Druhý poločas jsme to kontrolovali, měli jsme i další příležitosti a mohlo to klidně skončit 8:1. Ale jsme rádi za tři body," uvedl Bořil.

Slavia částečně napravila minulou ligovou prohru 1:2 v Ostravě a dál vede o skóre před Plzní tabulku. "Chceme vyhrát každý zápas, v Ostravě to byl zápas blbec. Věděli jsme, že to znovu nemůžeme dopustit a že doma musíme vyhrát," dodal.

