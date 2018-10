Csaplár o Příbrami: Že takhle hrát nemůžu? Náš fotbal plní pokladnici

Jak jste spokojený s výkonem v Edenu po prohře 1:4?

"Pobavili jsme hrou, diváci byli spokojení, akorát jsme se nepotěšili výsledkem. Slavia vyhrála zaslouženě, mohli jsme je zlobit víc, za stavu 1:1, kdy se dostali do úniku Květ s Rezkem, jsme mohli dát gól. Je možné, že jsme se s těmi ztrátami, které v kádru máme, dostali na hranu potenciálu co se týká hry směrem dopředu."

Proč myslíte, že to směrem dopředu nemohlo být ještě lepší?

"Dvojice do útoku, kde máte Rezka s Květem, je nestandardní, s Tondou Fantišem a Mírou Slepičkou bychom byli lepší. Fantiše vyřadila chřipka, má horečky. To je 85 procent gólů, které nám odešly, já myslím, že by to zamávalo i s jinými kluby."

SESTŘIH: Slavia - Příbram 4:1. Sešívaní rozcupovali hosty, Stoch vstřelil nádherný gól Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Mrzí vás, že jste nedokázali využít brejk za stavu 1:1?

"Byl to sympatický, zajímavý fotbal, lidé se nenudili. Kdybychom proměnili, zkomplikovalo by to hru Slavie. Pokud by ale zápas pokračoval stejně, tak bychom stejně neměli nárok na uspěch. Co se týká hry směrem dopředu, tak jsme měli zlobit daleko víc, Slavia by si šance stejně vytvářela, my se pak zlepšili vzadu, i když to přes čtyři góly zní divně. Zlomová akce to nebyla, ale pokud bychom proměnili, pozlobili bychom je víc."

Nebylo lepší spoléhat na víc zajištěnou obranu?

"Jsme aktivní tým, máme směrem dopředu dobré typy, vzadu se ale nevyvarovávme hloupým chybám. Je to asi typicky nováčkovská záležitost. Celoživotě mi říkají, že takhle nemůžu hrát, ale já opravdu nerozlišuji, jestli hrajeme doma, venku, na Spartě nebo na Slavii. Jdeme si to rozdat a hrajeme, a i když nemáte výsledek, tak tenhle fotbal má zajímavou věc - produkuje to peníze, naplňuje pokladnici. Možná bychom měli víc bodů, kdybychom to zakopali, ale takhe celoživotně neumím přemýšlet a nikdy to umět nebudu. Je to asi dané i tím, že my musíme vyrábět hráče a potřebujeme je prodávat. Ze mě vždycky měli radost pokladníci, produkovalo to drahé hráče, ti, co to přežijí a jsou ochotní si to se soupeřem rozdat, se stávají zajímavým prodejním zbožim. Když budete hrát paskvil, tak nevyprodukujete nikoho."

Slavia - Příbram: Květ vyslal dělovku, Kolář raději jen vyrážel 720p 360p REKLAMA

Jsou v Česku kluby, které dokáží takové hráče vychovat?

"Když se chci učit, tak jezdím jinam. Byl jsem v Métách, na Ajaxu, ve Sportingu, na Barceloně, tam mě to zajímá. České týmy komentovat nechci, protože já na to mám úplně jiný názor. Tak to tady jenom nakousnu. Bylo utkání Petrohrad - Slavia, četl jsem k tomu komentáře a vím, že to nemůžu komentovat dál, to byste mě zabili. Viděl jsem něco uplně jiného, ale dál to nechi rozebírat, jenom mi to ublíží. Teď mám jt ještě na Bayern, učím se jinde a strašně rád bych i v Čechách, ale to nejde."

Líbil se vám výkon Jana Matouška? "Dostával se do zakončení, měl nás potrestat góly, jeho výkon byl slušný."