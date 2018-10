Plzeň před Realem: Chybí křídla, Vrba počítá zraněné. Šanci využil Hruška

Vrba po ztrátě v Ďolíčku: Tvrdíte, že si dovolíme co Real, což není pravda

V pátek urvali bod za remízu 2:2 na Bohemians, už v úterý ale hráči Viktorie Plzeň vstoupí do utkání z úplně jiné galaxie. Západočeské fotbalisty čeká třetí představení v Lize mistrů, tentokrát na hřišti nejsilnějšího možného soupeře a šampiona posledních tří ročníků. Jakou má český mistr před sváteční bitvou proti Realu formu? Trenéru Vrbovi přidělávají vrásky zranění hráči, naopak ho může těšit forma Michaela Krmenčíka či gólmana Aleše Hrušky.

Pevný, ale pomalý střed hřiště

Slovenský záložník v dresu Plzně Patrik Hrošovský (archivní foto) • Foto Barbora Reichová / Sport

Plzeň měla proti Bohemce zejména ve druhé půli pasáže, kdy svého snaživého soupeře bez problémů přehrávala. Držela balon, kombinovala. Jenže bez pořádné efektivity. Přihrávky často chodily pomalu z jedné strany na druhou, chybělo víc přímočarých, kolmých akcí. Způsobovala to i hra domácího celku, který se v bloku dobře posouval a nedovolil, aby se favorit dostával do nebezpečných prostor. Střed pole favoritovi fungoval dobře, nicméně směrem dopředu to che mnohem větší kvalitu…