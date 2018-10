Gól roku, žasl Rada. Považance si před ním dobírali spoluhráči: Kam to půjde?

To nejlepší nakonec, chtělo by se říct. Jablonec už měl výhru v kapse, ale dál mučil rozklíženou Příbram. Když bylo u Litavky skóre 0:5 a probíhala 73. minuta, naskytla se hostům standardní situace třicet metrů od brány, možná i dál. O míč se přihlásil Jakub Považanec s tím, že to zkusí.

„Bavili jsme se s Tomášem Hübschmanem, do které řady to půjde,“ přiznával s úsměvem jablonecký záložník Michal Trávník, že spoluhráči původně moc nevěřil. „Ale trefil to neskutečně,“ smekl pak Trávník. „Dělali si srandu, že překopnu tribunu. Jsem rád, že jsem je překvapil,“ culil se Považanec.

Rána to byla, jako když ponorka vypustí torpédo. A milimetrově přesná. Balon se od břevna odrazil do sítě a i domácí fanoušci uznale tleskali. „Nezaregistroval jsem to, ale těší mě to,“ poděkoval Považanec.

„Takový gól jsem nedal ani já. Byl nádherný. Troufnu si říct, že je to gól roku,“ ocenil trefu svého svěřence jablonecký trenér Petr Rada.

Tahle branka se jistě objeví v různých anketách, pro Považance to nebude novinka. „Už v Banské Bystrici mi vyšlo pár gólů měsíce. Když dám gól, stojí to za to. Ale nedávám je často,“ přiznal sedmadvacetiletý slovenský záložník, který se v české lize trefil ve 118 zápasech jedenáctkrát.

Považanec vystřelit umí. „Už pár takových ran měl, na tréninku to trefuje celkem dost. V zápase to ale vždy kopl po zemi někam vedle, nebo na tribunu. Proto jsme si z toho dělali srandu,“ prohodil Trávník. „On tyhle střely má. Jde i odvahu takhle to zkusit a je to taky trochu o štěstí, že to zapadne do šibenice,“ poznamenal kouč Rada.

