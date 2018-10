Gólový hrdina Stoch: S Hapalem jsme si volali, reprezentace je čest

Máte parádní střeleckou formu. Čím si to vysvětlujete?

„Nevím, cítím se v pohodě, vlastně celé mužstvo je v pohodě. Bodujeme, vyhráváme, v kabině máme neskutečnou pohodu. Pevně věřím, že si to udržíme co nejdéle. Dnes jsme měli jednoznačný cíl naplno bodovat, to se nám povedlo. Teď máme dost času na to připravit se na nedělní derby. Bude to svátek a pevně věřím, že to zvládneme.“

Nahrává vaší bilanci i fakt, že teď často hrajete bez klasického hrotového útočníka?

„To si nemyslím, snažím se centrovat, snažím se ale i dostávat do palebných pozic. Teď se nám zkrátka daří a když to lepí, tak se k vám míče odráží. Momentálně to tak je a pevně věřím, že to i dál vydrží.“

Zejména váš první gól byl výstavní ranou zpoza vápna. Jde vůbec si ho vychutnat rovnou v ten moment na hřišti, nebo ho plně doceníte až v klidu doma u televize?

„Asi až doma. Momentálně si ani přesně nevzpomínám, jak ty góly padly. Vždycky se pak na góly podívám ze záznamu, protože kolikrát fakt nevím, jak celá akce před gólem vznikla. Teď se samozřejmě doma mrknu a podívám se, co tomu předcházelo.“

Říkáte si svými výkony o pozvánku do slovenské reprezentace?

„To je na trenérovi. S trenérem Pavlem Hapalem jsme si už párkrát zavolali, máme se i potkat, podebatujeme a už bude na něm, jakou nominaci utvoří. Už jsem ale jednoznačně řekl, že jsem nikdy neprohlásil, že nechci reprezentovat, byla by pro mě čest zase nosit slovenský dres.“

Navíc byste si za národní tým mohl zahrát tady v Edenu.

„To je ještě další plus. (usmívá se) Kdyby k tomu došlo, tak bych byl moc rád.“

Zápas s Duklou byl vklíněn mezi dva důležité duely – utkání s Kodaní v Evropské lize a derby se Spartou. Bylo těžké se na něj správně namotivovat, abyste už hlavou nebyli na derby?

„Myslím, že s koncentrací nebyl žádný problém. Derby je až za pět dní a věděli jsme, že na regeneraci a přípravu na derby budeme mít času dost. I trenér nám říkal, že do tohoto zápasu musíme dát všechno a zvládnout ho.“

