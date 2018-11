Zase nic! Opava nového majitele asi mít nebude, zájemce z Dubaje nezaplatil

"Celé to pravděpodobně byla jen šaráda a nic jiného. Netuším ale, jaká byla její motivace. Jestli si pana Groha někdo najal," uvedl Halátek. S odstupem času připustil, že podnikatel nepůsobil příliš důvěryhodně. Třeba když se na zasedání zastupitelstva dostavil s manželkou. Navíc je na podnikatele vedeno několik exekucí. Jejich existenci údajný zájemce o klub nepopřel.

Opava, která se v létě po třinácti letech vrátila do nejvyšší soutěže, se strategického partnera snaží získat dlouhodobě. Nabídka Groha, který tvrdil, že jeho firma bude do měsíce součástí velké skupiny kolem soukromé francouzské banky Montpellier, byla časově omezená. Smlouva měla být podepsána do konce října.

Podle dohody měl investor zaplatit za dvě třetiny akcií 50 milionů korun ještě před podpisem smlouvy. Na kontě města měly být ale už počátkem října. Groh 4. října na zastupitelstvu vystoupil a odpovídal na dotazy zástupců města. Ti narazili i na jeho exekuce ve výši několika set tisíc korun. Jejich existenci potvrdil. Blíže se k nim veřejně vyjadřovat nechtěl s tím, že jde o citlivou soukromou záležitost.

Primátor Radim Křupala (ČSSD) před časem ČTK řekl, že pokud peníze na účet města dorazí, je připravený smlouvu podepsat. I přes odpor části nově zvolených zastupitelů a nové koalice, která by měla vedení města převzít v pondělí.