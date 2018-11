SESTŘIH: Liberec - Boleslav 1:0. Rozhodl Oršula, černá série trvá

Celý první poločas se hrál prakticky na jednu branku. Domácí soupeře hlavně ve středu pole jednoznačně přehrávali, mnohem lépe kombinovali, ale z trvalé převahy vedení v úvodních 45 minutách nevytěžili.

V páté minutě přízemní střelou trefil Pešek tyč. O chvíli později se dvakrát blýskl brankář hostů Šeda, který nejprve vyrazil Aaronsovu hlavičku a poté se téměř zázračně přesunul i ke Karafiátově dorážce.

Mladoboleslavští dopředu za první poločas téměř nezahrozili a nejlepší ligový střelec Komličenko, který dal v předchozích devíti kolech deset gólů, se vůbec nemohl prosadit. V 18. minutě hosty podruhé zachránila branková konstrukce, když Ševčíkovu tečovanou ránu zastavilo břevno.

Osm minut před poločasem pak Mladá Boleslav znovu děkovala Šedovi. Po Takácsově faulu na pronikajícího Peška nařídil rozhodčí Hrubeš penaltu, ale pokus nejlepšího libereckého střelce Potočného hostující gólman vyrazil.

SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 1:0. Slovan pálil šance, v závěru rozhodl Oršula Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Do druhé půle vstoupil znovu lépe Liberec, Potočný však v 49. minutě hlavičkoval mimo a poté se neprosadil ani Aarons. Hosté se dostali do zápasu až po příchodu střídajícího Džafiče a po hodině hry si málem po Komličenkově centru srazil míč do vlastní sítě domácí Karafiát.

Severočeši však poté opět vystupňovali tlak, ale jejich zakončení bylo tristní. Střídajícího Pázlera vychytal Šeda a v ještě větší šanci z hranice malého vápna selhal i Ševčík.

Nečekaně udeřit tak mohli hosté, Komličenkův únik však zlikvidoval domácí gólman Nguyen. V 73. minutě se po zmatcích v liberecké obraně málem prosadil Diviš, po následném rohu pak zblízka přestřelil Komličenko.

Liberec se tlačil za vítězným gólem a nakonec se dočkal tři minuty před koncem. Předešlý hrdina utkání Šeda jen vyrazil Koscelníkův centr před sebe a Oršula s pomocí tyče doklepl míč do sítě. Slovenský útočník se trefil podruhé v ligové sezoně. Boleslav nenavázala na minulou výhru 3:0 nad Bohemians a potvrdila pověst týmu s nevyrovnanými výkony.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 88. Oršula Hosté: Sestavy Domácí: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Potočný (61. Pázler), Breite (C), Ševčík, Pešek (80. Oršula) – Oscar – Aarons (90+2. Mikula). Hosté: Šeda – Pauschek, Takács, Hůlka, Křapka – Jaroslav Diviš (77. Dan. Novák), Hubínek, Matějovský (C) (46. Kateřiňák), Přikryl – Komličenko, Ladra (52. Džafić). Náhradníci Domácí: Mikula, Oršula, Pázler, Mashike Sukisa, Nešický, Kerbr, Hladký Hosté: Kateřiňák, Chaluš, Keresteš, Novák, Král, Džafić, Kamenár Karty Domácí: Ševčík, Karafiát, Breite Hosté: Přikryl, Kateřiňák, Komličenko Rozhodčí Hrubeš – Hrabovský, Caletka Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 3933 diváků

Důležité momenty utkání:

Liberec - Mladá Boleslav: Šeda čaroval a pak to zazdil! Oršula dal gól zadarmo 720p 360p REKLAMA

Liberec - Mladá Boleslav: Šeda do repre? Liberečtí nevěří, co nedali, z brejku útočil Komličenko Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Liberec - Mladá Boleslav: Pázlera v jasné šanci vychytal Šeda! 720p 360p REKLAMA

Liberec - Mladá Boleslav: Lišák Komličenko! Málem skóroval s naražením o Karafiáta Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Liberec - Mladá Boleslav: Aarons střílel akrobaticky, ale gól z toho není 720p 360p REKLAMA

Liberec - Mladá Boleslav: Smůla Potočného, po skvělém centru nehlavičkoval ideálně 720p 360p REKLAMA

Liberec - Mladá Boleslav: Potočný z těžké pozice mířil nad! 720p 360p REKLAMA

Liberec - Mladá Boleslav: Šeda ukázkově vytáhl penaltu Potočného! Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Liberec - Mladá Boleslav: Faul Takácse přináší penaltu pro Liberec! 720p 360p REKLAMA

Liberec - Mladá Boleslav: Slušná rána Breiteho vystrašila hosty 720p 360p REKLAMA

Liberec - Mladá Boleslav: Tyč a teď břevno! Ševčík napálil břevno! 720p 360p REKLAMA

Liberec - Mladá Boleslav: Šeda vychytal střelce z Newcastlu i dorážku Karafiáta! 720p 360p REKLAMA