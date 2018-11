Slovácký Kuchta o zahozené penaltě: Neměl jsem se do toho Daníčkovi sr*t

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slovácko - Liberec: Koscelník srazil Kuchtu, ten ale penaltu nedal! VŠECHNA VIDEA ZDE

S Libercem jste prohárli nejtěsnějším možným rozdílem. Ja duel hodnotíte?

„Byl to vyrovnaný zápas. Šlo o první gól, kdo ho dá. V prvním poločase se to lámalo. Snažíme se vždy dát první gól, ale to se nám nedaří a pak se nám to vrací. Máme šance, ale neproměníme je. Potom jsme to zase hnali, měli jsme výhodu penalty. Tu jsme nedali.“

Nedal jste ji vy…

„Věřil jsem si, nějaké tři góly jsem tady dal. Pokazil jsem týmu tři body, ale svět se nezhroutí. Jedeme dál. Až pak v kabině jsem si uvědomil, že Vlasta Daníček dal z penalt dva góly. Měl jsem mu to přenechat a s prominutím se do toho nesr…Měl jsem mu to přenechat. Ale jsem útočník, chci dávat branky.“

Byl to zákrok na pokutový kop?

„Kuba Petr dal zpětný balon do vápna a byl jsem popostrčený. Ani nevím kým.“

Vnímali jste nového kouče Svědíka na tribuně?

„Já jsem to ani nevnímal. Tohle roli nehrálo. To není naše starost, my jsme normálně hráli. Je hrozné, jaké šance jsme zase nedali. Možná tam nový trenér dá nějaký impulz. Nevím, co bych vám k tomu řekl. Mohli jsme vyskočit na nějaké jedenácté místo, ale tímto jsme to zase pohřbili.“

SESTŘIH: Slovácko - Liberec 0:1. Rozlučka kouči Vlachovskému nevyšla, rozhodl Nešický 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Liberec: Koscelník srazil Kuchtu, ten ale penaltu nedal! 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Liberec: Nešický parádně poslal Slovan do vedení, 0:1! 720p 360p REKLAMA