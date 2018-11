Ďurica o stopce za faul: Šel bych do toho opět tvrdě, mrzí mě jen zranění

„Udělalo se maximum, co se asi udělat dalo. Podle řádu jsem viděl, že by se trest mohl pohybovat až kolem osmi zápasů, což by bylo velmi tvrdé a kruté. Společnou prací s Jánem se to snížilo na tři zápasy. Vzdali jsme se možnosti odvolání a trest začíná platit hned, první zápas si Ján vybere v pátek na MOL Cupu s Teplicemi.“ Michal Šrámek, výkonný ředitel Dukly