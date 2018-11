Mynář a Slovácko? Hradní kancléř promluvil o své roli i dohodě se Slavií

Milion eur ročně (cca 26 milionů korun) po dobu čtyř let. Tedy do konce funkčního období prezidenta Miloše Zemana. Takovou částkou by měl podle několika zdrojů Sportu přispět čínský sponzor prvoligovému 1. FC Slovácko, pokud se dovedou jednání do úspěšného konce. Hradní kancléř Vratislav Mynář, jenž má být hybatelem dění, chystanou dohodu popírá. „O žádných probíhajících jednáních nevím,“ sdělil Sportu. Do konce prosince by mělo být jasněji. Kromě toho se vyjádřil k tomu, na čem se dohodl s šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem.