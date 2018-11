Zmrhal k první brance Slavie: Ofsajd? Já to viděl tak, že jsem v něm nebyl

Jaromíre, byl jste v ofsajdu před prvním gólem?

„Podle videa ne, takže nebyl.“

A vy jste to viděl jak?

„Já jsem to viděl, že jsem v něm nebyl. Jestli byl gól...“

Nebál jste se ani na chvilku?

„Jo, tak samozřejmě, snažím se v první chvíli si pohlídat ofsajd, a pak až koukat na balon. Takže nevím, jestli ti hráči vystoupili, nebo se vrátili se mnou. To už je potom na rozhodčím.“

Pomohl vám rychlý první gól už v 10. minutě?

„Chtěli jsme takto vstoupit do zápasu a dát rychlý gól. Bohužel, potom jsme si dali vlastní branku a to se potom cítíte hůře, když vyrovnají na 1:1. Hned z další akce byla penalta, která taky možná byla sporná, ale já si myslím, že byla. Syki (Sýkora) to měl čelem k lajně, a kdyby ho (Janečka) nechal, tak si to může hodit maximálně od brány, nemusel do něj chodit. Zbytečně do něj strčil a to nám hodně pomohlo.“

SESTŘIH: Karviná - Slavia 1:3. Sešívaní se odtrhli od Plzně na čtyři body. I sporným gólem

Těmi verdikty atmosféra zhoustla, diváci ironicky skandovali po každém pádu na zem: Video, video. Vnímal jste to?

„To se nedá nic dělat, my jsme to video nezavedli. To si zavedla liga, my s tím nic neuděláme. To není otázka na nás. Ale vnímali jsme, že začali skandovat proti videu a rozhodčímu a podporovat své hráče. Nabudilo je to a dostali se do tempa.“

Cítili jste na hřišti, že jste od stavu 2:1 měli utkání pod kontrolou?

„Jo, jo, myslím si, že herně jsme odehráli dobré utkání, ale musíme je lépe končit. Některé zápasy vedeme o dva góly, ale pak jsme i teď svými chybami Karvinou pustili do dvou, tří pološancí. Kdyby to lépe její hráči vyřešili, tak mohli dát gól a mohlo to být 3:2. I za stavu 3:1 je hnali fanoušci, a prostě se pak hraje lépe, když je za sebou máte.“

Zvýšili jste náskok před Plzní, to byl asi jeden z cílů pro duel v Karviné…

„Jeli jsme sem s vědomím, že Plzeň ztratila a chtěli jsme třemi body odskočit. Za to jsme hodně rádi.“

Byla to před duelem Evropské ligy v Bordeaux důležitá výhra?

„Jednak a jednak i po té reprepauze. Těžko se do toho člověk dostává po nějakém volnu. Někteří hráči jsou na repre, takže herní vytíženost mají. Ale většina z nás nebyla, takže je těžší se do toho vrátit. Plzeň to potvrzuje. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, i když ke konci to nevypadalo herně dobře. Máme tři body, to je nejdůležitější.“

Karviná - Slavia: Olayinka po krásném ťukesu zvyšuje na 3:1!

Karviná - Slavia: Škoda byl v obrovské šanci, ale nehlavičkoval ideálně

Karviná - Slavia: Souček po pěkné kombinaci nastřelil tyč!

Karviná - Slavia: Stoch proměnil pokutový kop a sešívaní zase vedou - 2:1!

Karviná - Slavia: Janečka naremploval Sýkoru, po přezkoumání na videu mají hosté penaltu!

Karviná - Slavia: Bořil si po Kolářově chybě srazil míč do brány, je srovnáno na 1:1!

Karviná - Slavia: Hušbauer předvedl krásné sólo, vychytal ho až Berkovec