Ščasný nechápal Rističe u penalty: Zkušení hráči se otočili od balonu!

Jak jste vnímal divoké události (vyloučení, penalty) na konci utkání?

„Zápas měl nějaký vývoj. Začátek byl nahoru dolů, celkem slušný výkon do poločasu, začátek druhé půle špatný jako v té první, ale vstřelili jsme branku a měli zápas v klidu dohrát. Červené karty nemohu hodnotit, ani jednu jsem neviděl, každopádně se jedná o nedisciplinovanost hráčů. A vše vyvrcholilo tím, že na penaltu jde hráč, který je na hřišti dvě minuty a ti zkušení se otočí a jdou pryč. Co k tomu víc říct… Zápas se neměl prohrát, ale prohrál.“

Kdo měl jít místo Rističe na druhou penaltu? Nezkoušel jste z lavičky na hráče udílet pokyny, kdo má jít kopat?

„Nemáte šanci, když vidíte, že hráči jdou radši pryč od balonu. To pak na ně nemůžete křičet, aby šli kopat oni. Ti kluci už ani nevnímali. Nějaká debata mezi nimi proběhla, ale míč si vzal Ristič, protože má dobrou kopací techniku a věřil si. Pro mě to bylo nepochopitelné, vždyť byl na hřišti sotva dvě minuty a předtím nehrál. Ale komunikace z lavičky směrem k hráčům neproběhla. Řvěte na něj: Ty ne! Ať jde kopat jiný hráč. Spíš je to o tom, aby zkušení hráči na sebe vzali odpovědnost. Stanciu sice nedal penaltu proti Jablonci, ale byl tam i Tetteh, kterému je 20 let, ale ti hráči na sebe musí vzít odpovědnost.“

Slovácko - Sparta: Ristič neproměnil penaltu, překopal stadion!

Až se na záběry podíváte, budete chtít hráče potrestat i nějakými interními postihy, třeba finančními pokutami?

„U Čiviče předpokládám, že to byla úplná hloupost, protože jsme měli balon pod kontrolou. Pokuta ho však nemine, v sazebníku jsou poměrně velké tresty. U Kangy uvidím, ten tvrdil, že nic neudělal, že jen rozpažil ruce v souboji tělem, což dělá často. Ale to nic nemění na tom, že nás oslabil.“

Vnímáte, že Nico Stanciu není v posledních zápasech ve své kůži?

„Není v top formě, ale je jedním z těch, kteří by měli být tahouny mužstva. Nesouhlasím s tím, že se Stanciu či Kanga na hřišti vytrácí kvůli tomu, že se týmu nedaří. Přece takové osobnosti by se měly podílet na tom, aby se mužstvo zvedlo. Nemůžu říct, že by se Nico nesnažil, ale nehraje optimálně. Nejvíc ho poznamenala neproměněná penalta proti Jablonci. Od té chvíle má hlavu dole a není to on.“

Po tomto utkání už máte opět tři hráče mimo (Kanga a Čivič červená, Frýdek vykartován). Vyhlížíte už konec podzimní části, abyste tým posílili?

„Musím se přiznat, že ano, ale stále musíme takový zápas vyhrát. Na tom se nic nemění. To s tímhle vůbec nesouvisí. My jsme se dostali do vedení a neudrželi ho. Nedokážu si představit, že by jakékoliv jiné zkušené mužstvo jako my, tady takhle ztratilo výhru. Konec podzimu ale vyhlížíme, musíme si vše vyhodnotit a říct si co a jak dál.“

Udělal jste změnu na postu brankáře a poslal do hry Milana Heču, který si odbyl ligovou premiéru ve sparťanském dresu. Co vás k tomu vedlo?

„Dostal příležitost, protože při naší rozehrávce má jistější hru nohama a lépe komunikuje s naší obranou. Kdybychom měli stoprocentně jisté obránce při rozehrávce, tak takový problém v brance není, ale Milan mluví, vyhání obranu, hraje dobře nohama a myslím si, že je to stejně dobrý brankář jako Nita.“

SESTŘIH: Slovácko - Sparta 2:1. Bláznivý duel! Hosté nedali dvě penalty, dostali dvě ČK

Slovácko - Sparta: Další červená pro hosty a chaos! Čivič skončil za hlavičku proti Kuchtovi