Střelec Zmrhal: Opava bojovala až do konce, přepnout na ligu je těžké

Dvakrát se dostal za opavskou obranu, dvakrát proměnil. A být ještě Jaromír Zmrhal v nastavení na hřišti, věřil by si i na hattrick. Na penaltu šel Miroslav Stoch, opavský gólman Vojtěch Šrom mu ji chytil. „Asi bych na penaltu chtěl, ale už to nešlo,“ pousmál se Zmrhal.

Jak těžký to pro vás byl zápas?

„Hodně těžký. Vrátili jsme se z Bordeaux, kde se nám to nepovedlo herně ani výsledkově a je určitě těžké přepnout na ligu. Zase jsme jeli ven a daleko. Víme, jak Opava doma hraje, je silná, byl to těžký zápas a jsme rádi za tři body.“

Výsledek je těsný, nicméně po půlhodině jste mohli vést 3:0...

„Ano, to jsme hráli docela dobře, ale pak po našich zbytečných chybách, kdy se nám nejdřív nepovedlo odkopnout balon a pak tam někdo provedl balon přes tři naše hráče a zbytečná penalta. To se stane. Hlavní je, že jsme se i po tom, co jsme prohrávali, se dokázali zvednout a otočit.“

Polevili jste za vedení 1:0 nebo to byl důsledek únavy a cestování?

„Je to možný. Vedli jsme, měli jsme nějaké šance, Škoďák (Škoda) trefil tyčku. Chybělo nám finále, abychom přidali druhý gól a bylo to klidnější. Když hrajete 1:0, tak se může cokoliv stát.“

Nakolik vám za stavu 2:2 pomohlo vyloučení Smoly?

„Možná trošičku pomohlo. Nebo určitě pomohlo. Ale viděli jsme všichni, že se Opava vůbec nevzdávala. I když hrála o jednoho míň, tak se snažila tlačit dopředu. Sice hrají o jednoho míň, ale nemůžou nic ztratit, tým začne běhat a někdy je to naopak, než by mělo. Ale tři body jsme uhájili a jsem strašně rád. Povedlo se nám dát třetí gól hned po vyloučení, pak ještě na konci penalta. Škoda, že se nedala, ale to se stává. Hlavně, že jsme udrželi vítězství 3:2.“

Vaše dvě trefy byly bezproblémové?

„Tak bezproblémové. Při první se to ke mně odrazilo, propadlo na první tyč, měl jsem víc času, mohl jsem si to nechat skočit a trefil dobře nártem. Druhá ani nevím, musím se podívat na video, ale dostal jsem super balon za obranu od Hušbyho (Hušbauera). Už o sobě trošičku víme, dostal jsem se před hráče. Gólman nejdřív vyběhl, pak se zastavil, trochu zaváhal. Já měl víc času a povedlo se mi to dát mezi nohy. Těší nás, že jsme uhájili čtyřbodový náskok před druhým místem, ale ještě zbývají dva zápasy do konce podzimu a pak ještě půlrok. Jsme rádi, že jsme zatím první, ale musíme se soustředit na sebe, ne na ostatní.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Zavadil, 53. Kuzmanović Hosté: 24. Zmrhal, 59. Zmrhal, 74. T. Souček Sestavy Domácí: Šrom – Hrabina (84. Janetzký), Simerský, Svozil, Žídek – Kayamba, Zavadil, Jursa (72. Schaffartzik), Zapalač (90. Juřena) – Kuzmanović (C) – Smola. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu (67. Deli), Bořil – T. Souček, Hušbauer – Stoch, Sýkora (57. Olayinka), Zmrhal (90. Frydrych) – Milan Škoda (C). Náhradníci Domácí: Fendrich, Řezníček, Radić, Schaffartzik, Janetzký, Jurečka, Juřena Hosté: Olayinka, Deli, Baluta, Mešanović, Frydrych, Traoré, Kovář Karty Domácí: Jursa, Žídek, Smola, Smola, Zavadil Hosté: Bořil, Ngadeu, Hušbauer Rozhodčí Pechanec – Paták, Myška Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 5836 diváků

