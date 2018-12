Zklamaný parťák Vyhnal: Beauguel? Prostě se rozhodl, že nebude

Odkdy se Zlínští začali chystat na variantu bez Beauguela, však forvard odmítl prozradit. „Nevím, nechci se k němu ani vyjadřovat. Budeme ho muset nějak nahradit,“ ucedil evidentně naštvaný Vyhnal. „Nemám takové parametry jako on. Nedokážu asi udržet tolik balonů ve vzduchu jako on, takže jsem si měl spíš chodit pro míče níž a držet ho na zemi,“ naznačil novou strategii.

Není divu, že Vyhnalovi nebylo do řeči. Jako jeden z mála domácích si odehrál své. Rval se, sváděl souboje, presoval, ale k žádnému většímu ohrožení brány mistra to nevedlo. „Lítaly tam centry, ale nedokázali jsme se prosadit. Hubník to všechno skvěle odhlavičkovával,“ řekl.

To už mluvil o druhém poločase, kdy Fastav přešel z rozestavení 5 – 4 – 1 na tradiční 3 – 5 – 2. „Ostatní kluci z útoku byli čtrnáct dní zranění, takže vpředu musel zaskočit Hroňas (Petr Hronek). Myslím si, že to zvládnul. Drželi jsme balon, vysoko jsme napadali, v tom jsme byli silní. Ale bohužel bez gólu, nic se nám tam nepodařilo dotlačit,“ popisoval souhru improvizované ofenzivy.

O žádné zlínské kooperaci naopak nemohla být řeč v první půli. Než se Ševci vzpamatovali, dvakrát lovili míč ze sítě. A bylo hotovo. „Rozhodl určitě špatný úvod. Prvních dvacet minut jsme skoro nehráli, jen běhali a ještě jsme si nechali dát dva góly,“ kroutil hlavou Vyhnal.

Čím to? „Abych řekl pravdu, tak nevím. Trenér nás upozorňoval, ať nejsme posraní, ale bohužel nám tam spadly hned první dvě střely. Byly to jejich typické akce ze strany. Hezky to tam nacentrovali a dvakrát to trefili. Naše velká chyba. Pak už je to proti Plzni hrozně těžké, blbě se proti nim hraje, protože mají zkušený mančaft,“ uznal muž s číslem devět na dresu.

Utnout sérii dvou porážek budou moci Zlínští za týden v podzimní derniéře v Teplicích. Ani tam však nebude mít trenér Michal Bílek k dispozici kompletní kádr. Kromě nejistoty ohledně Beauguela se kouč musí obejít bez slovenského halvbeka Róberta Matejova, jenž v pátek obdržel čtvrtou žlutou kartu v ročníku a půlsezona pro něj skončila.