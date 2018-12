Komličenko na radaru. Přijel na něj Zenit s CSKA, sleduje ho i Besiktas

Má to rozjeté, že může atakovat nejlepší střelecký výkon v historii samostatné české ligy, kterým je 25 branek Davida Lafaty ze sezony 2011/2012. Boleslavský bombarďák Nikolaj Komličenko nastoupil v aktuálním ligovém ročníku v sedmnácti zápasech a dal v nich sedmnáct gólů. „Jestli zůstane v Boleslavi, věřím, že by se kolem třicítky mohl pohybovat,“ prorokoval boleslavský trenér Jozef Weber, kolik branek by mohl jeho útočný poklad do konce sezony nasázet.

Na Slavii ruský bijec opět prokázal, jakou fazonu momentálně má. Domácí vedli pohodlně o tři góly a v závěru na chvíli polevili v koncentraci. Komličenko dostal rychlou pobídku od Marka Matějovského a svůj úprk zakončil precizní pumelicí k tyči. Famózní střela. „Je to zabiják. Když mu necháte vteřinu, nekompromisně pálí,“ věděl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia - Mladá Boleslav: Komličenko skvostně zakončil svůj únik, 3:1 720p 360p REKLAMA

A vzápětí se boleslavský kanonýr neomylně prosadil z penalty. „Klukům jsem při sestřihu před zápasem říkal, že když bude kopat penaltu, ať jdou rovnou na půlku, že je to gól. Tuším, že proměnil asi dvacet penalt v řadě v soutěžních zápasech. Bohužel jsem to asi přivolal,“ pokrčil rameny Trpišovský.

Komličenko je atrakcí ligy, góly od něj padají jako výstřely z kulometu. Zůstane přes zimu v Boleslavi? To je otázka, která se s blížícím se otevřením zimního přestupového okna může a nejspíš i bude víc a víc řešit. Situace je známá a následující: Komličenko je v Boleslavi do června příštího roku na hostování z Krasnodaru, Středočeši mají opci a mohou ho kdykoliv vykoupit. Jsou na tahu a je jasné, že ji uplatní. Záleží, kdy tak učiní a co se bude dít pak.

Boleslav s ním ale počítá dál. „Vedení klubu mi řeklo, že na jaře bude hrát v Mladé Boleslavi. Doufám, že se to nemění. Ale víte, jak to ve fotbale chodí. Každý jeho gól zvyšuje jeho cenu. Uvidíme,“ poznamenal Weber.

Interes o třiadvacetiletého dravce je a v zimě se bude stupňovat. „Jak jsem s ním mluvil, zájem je o něj velký. Tady se na něj byl podívat Zenit, CSKA Moskva, je spousta dalších klubů, které ho monitorují,“ prozradil Trpišovský, který Komličenka zná ze společného působení v Liberci. Situaci kolem gólového fantoma sondují třeba i Besiktas Istanbul nebo maďarský MOL Vidi, sídlící v Székesfehérváru.

„Svou silou na míči a v koncovce přerostl českou ligu,“ usoudil Trpišovský. „Od doby, co jsem ho trénoval, urazil obrovský kus cesty. Zlepšil se, vyspěl, dnes je to komplexní hráč. Myslím, že může udělat velkou kariéru,“ dodal slávistický kouč.

To, že se proměnila jeho pozice, potvrdil i Weber. „V létě jsme na něj vsadili. To jsme mu také řekli. Makal a svým přístupem si získal mužstvo. Dneska ho ostatní berou za klíčového hráče,“ přiblížil boleslavský trenér.