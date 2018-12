Posily Masopust a Ševčík. V čem jsou silní a na koho ve Slavii zatlačí?

Sotva skončil pondělní zápas mezi Libercem a Opavou, přiznal středopolař Slovanu Petr Ševčík, že u Nisy končí a v zimě se stěhuje do Slavie. Jen chvíli poté to samé potvrdil na Twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a přidal, že vedle něj získali červenobílí i Lukáše Masopusta z Jablonce.

„Nepochybuji o tom, že do týmu zapadnou. Slavia dělá hráče na konkrétní posty do konkrétní herní strategie,“ glosuje příchod dvou šikovných záložníků do Edenu zkušený trenér Vlastimil Palička. „Musejí počítat s tím, že nedostanou nic zadarmo. Ale co jsem o nich slyšel, oba jsou charakterově skvělí, chtějí pracovat. Oba mají Slavii co nabídnout,“ doplňuje Palička.

Noví slávisté jsou předurčeni k tomu, aby zvládli nároky trenéra Jindřicha Trpišovského. Zdobí je rychlost, šikovnost, zarputilost, nejsou líní