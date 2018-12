Jemelka opravil sudího, Baníku daroval roh: Těžké rozhodování

Bitva Baníku s Olomoucí byla ostrá válka, souboje v mrazu aktéry bolely. Ale byl i prostor na férové jednání. Z obou stran. Z Baníku teč a roh okamžitě přiznal Patrizio Stronati, na druhé straně opravil verdikt sudího Pavla Královce obránce Václav Jemelka. „Z obou stran to bylo fair play, byl to zápas se vším všudy,“ uznal i Jan Laštůvka, gólman Baníku. „Jen góly tomu chyběly...“

Václav Jemelka opravil rozhodčího ve 30. minutě. Místo kopu od olomoucké branky zahrával Baník roh. „Bylo to těžké rozhodování,“ přiznal upřímně Jemelka. „Kdybychom z této situace dostali gól, tak by mě v klubu asi nepochválili. Ale dopadlo to dobře. A málem se to pak ke mně otočilo, mohl jsem dát vzápětí gól já. Ale nedal, škoda.“

Jemelka v závaru míč tečoval tělem. Baníkovský útočník Ondřej Šašinka na to sudího také okamžitě upozorňoval, ale rozhodčí teč neviděl. Jemelka jej po chvíli sám opravil. „Jasně mě to trefilo, tak jsem se přiznal. Trošku jsem váhal, ale přiznal.“

Gesto ocenil i olomoucký brankář Miloš Buchta. „Super!“ měl jasno brankář, přestože mu tím spoluhráč připravil další porci práce. „Někdo může nadávat a kdybychom z toho dostali gól, je to chyba. Ale je to fair play. Venca je hodný a poctivý kluk, super z jeho strany.“

Olomoucký gólman své stopery hodně chválil. Jak Václava Jemelku, tak záložníka Lukáše Kalvacha, který v obraně zaskakuje z nouze. A podruhé za sebou Sigma neinkasovala, minule doma porazila Slovácko 1:0.

„Dostal jsem cenu pro hráče zápasu, ale dal bych ji některému z našich stoperů,“ měl jasno Buchta. „Jem (Jemelka) zablokoval snad tři jasné góly, skvěle četl hru. A Kalvi (Kalvach) taky. Vyhrával souboje, četl hru, to je velké pozitivum.“