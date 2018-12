Ščasný: Tečka za naší krizí. Fanoušci? Koule po brankáři byly zbytečné

Jaká vás a tým čeká budoucnost? Napověděl tento zápas nějak výrazně?

„Nezlobte se, ale tato tisková konference je o tom, jak jsme tu dnes hráli a ne o mojí a týmové budoucnosti. To si musíme teprve vyhodnotit.“

Do tiskové konference vstupuje tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík

„Prosíme vás o trpělivost, klub se jistě v budoucích dnech vyjádří k tomu, jak bude v jarní fázi pokračovat.“

Jak moc se na vaší hře projevilo chování fanoušků, kteří na několik minut používáním pyrotechniky, přerušili zápas?

„To se zeptejte hráčů, ne mě. Já to hodnotit nebudu. Chápu fanoušky, že jsou frustrovaní, ale na druhou stranu házet koule po brankáři… To už mi přijde zbytečné a dlouho se kvůli tomu nehrálo. Víc se k tomu nechci vyjadřovat.“

Viděl jste ve hře nějaký posun oproti utkání s Teplicemi?

„Viděl jsem spoustu pozitiv. Ať už to byl výkon Michala Sáčka s Martinem Frýdkem ve středu zálohy, nasazení Adama Hložka či Ondřeje Zahustela. Nechtěl jsem riskovat, aby šli oba od začátku zápasu, ale jejich naskočení jsou pro mě pozitiva, kterých se můžeme chytit. Nicméně převládá zklamání ze ztráty.“

Vybaví se vám moment v sezoně, kdy se vše zlomilo a Sparta se začala trápit?

„Důležitým bodem v tomto ohledu byla prohra v Plzni. Do té chvíle jsme měli v lize velmi dobrý začátek. Pak následovala ztráta v Olomouci, kde, nebudu říkat, kdo hrál a kdo ne, my tam měli přijet jako Sparta a vyhrát. Ale byl to moment, kdy jsme začali ztrácet sebedůvěru. Zlom nastal i v zápase s Jabloncem, kdy jsme zahazovali velké šance a nedali jsme penaltu. Nedařilo se nám pak v Opavě, na Slovácku ani doma s Teplicemi. Musíme se z toho všeho dostat.“

Cítíte na hráčích, že už potřebují nutně změnit prostředí a přijít na jiné myšlenky?

„Myslím si, že je to na nich vidět. Můžete s nimi celý týden pracovat, jak chcete, ale leží to na nich. Někdo si to bere víc, někdo méně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+5. Jan Rezek Hosté: 31. Tetteh Sestavy Domácí: Kočí – Nový, Tregler, Kodr, Antwi – Mingazov (90+1. Průcha), Keita, Soldát, Jan Rezek – Fantiš (C) (85. Nitrianský), Voltr. Hosté: Heča – Wiesner (78. Zahustel), Radaković, Štetina, Costa – Chipciu, Sáček, M. Frýdek (C), V. Vukadinović (83. Hložek) – Tetteh (62. Drchal), Pulkrab. Náhradníci Domácí: Švenger, Polidar, Květ, Nitrianský, Průcha, Katidis, Skácel Hosté: Bičík, Vácha, Hložek, Šural, Civić, Zahustel, Drchal Karty Domácí: Soldát, Voltr, Keita Hosté: M. Frýdek, Costa Rozhodčí Jan Jílek. Asistenti: Jan Paták, Petr Caletka. Čtvrtý rozhodčí: Ondřej Ginzel Stadion Na Litavce, Příbram

