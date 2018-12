Slavia loví české posily. Cílem je Liga mistrů, odmítá letní oslabení | iSport.cz

Slavia ještě před Vánoci představila dvě zvučné posily – ofenzivní řady rozšíří krajní záložník Lukáš Masopust z Jablonce a kreativní středový hráč Petr Ševčík z Liberce. Vršovický klub si zmíněnou dvojici nevybral jen tak z rozmaru – oba hráče bedlivě analyzoval a je přesvědčený o tom, že mužstvu pomůžou.

„Do svého nejlepšího fotbalového věku teprve přichází, zároveň mají dost zkušeností, aby se relativně rychle etablovali v našem klubu a udělali další krok v kariéře. Významně zapadají typologií, vlastnostmi a charakterem do toho, jak by u nás hráči měli vypadat,“ vysvětlil sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

„Přišli na konkrétní pozice s konkrétní typologií, dlouho je známe. Ševčíka jsme před lety přiváděli z Olomouce do Liberce, Masopust je zase moderní, rychlý hráč, co má předpoklady pro evropský fotbal. To platí i pro Petra. Věřím, že jejich adaptace nebude dlouhá, stanou se pevnou součástí týmu a posunout naši hru o kus dál.“

V létě Slavia přivedla do ofenzivy rumunského záložníka Alexandra Balutu a nigerijského útočníka Petera Olayinku. Prvně jmenovaný se zatím výrazně neprosadil, Olayinka naopak zlepšenými výkony v závěru podzimu naznačil velký potenciál, navíc se dočkal velké chvály od trenéra Trpišovského.

Pro zimní transferové okno se ale Slavia vydala českou cestou. A Nezmar hned vysvětlil proč. „Podstata je v tom, že jsme si podrobně definovali, jaký chceme hrát fotbal a jaké na to potřebujeme hráče na konkrétních pozicích, pak je podle toho vybírali. V Česku je to jednodušší, odpadá potřeba adaptace nejen na klub, ale i na životní způsob,“ naznačil Nezmar.

Slavia při skládání kádru evidentně ví, co dělá. Pečlivým sledováním vytipovaných hráčů se snaží minimalizovat riziko, že se nově příchozí tvář nechytí. „V momentě, kdy se to protne, že hráče měl trenér v rukách dřív, jako teď v případě Petra Ševčíka, je průběh o to hladší a o to víc jsme přesvědčení, že nám hráč pomůže,“ poznamenal muž odpovědný za transferovou politiku Slavie.

Trpišovský po příchodu Ševčíka s Masopustem: „Oba mají ideální herní i charakterové rysy, fanoušci se mají na co těšit“ 720p 360p REKLAMA

„Určitě se nevzdáváme myšlenky najít vhodného hráče v zahraniční na základě skautingu. Ale je to běh na dlouhou trať, zvlášť ve chvíli, kdy chceme hráče kupovat co nejefektivnější. V létě jsme se pustili do zahraničí, v případě Petera (Olayinky) se nám to povedlo nadmíru dobře. Alexovi (Balutovi) bude adaptace chvíli trvat, pro něj je země i klub úplně něco nového, k tomu specifická atmosféra v kabině. Ale věřím, že se také prosadí,“ doufal Nezmar.

Majitel mistrovského titulu s Libercem si uvědomuje, že klíčem k úspěchu je i fungující kabina. „Chceme uspět i na mezinárodním poli. Tam je týmový duch proti v drtivé většině movitějším klubům jednou ze zásadních zbraní. Toho se chceme držet,“ doplnil.

Slavia novými nákupy už myslí dopředu. Tým chystá především směrem k letním předkolům Ligy mistrů, kam se dostávají první dva týmy ligové tabulky. Třetí Baník Ostrava ztrácí jedenáct (na Plzeň), respektive patnáct bodů, takže současný lídr FORTUNA:LIGY by se na příčkách zaručující kvalifikaci o hvězdnou soutěž udržet měl.

„Když uspějeme v lize, náš vrchol sezony přijde v červenci a srpnu, kde pro nás znamená úspěch zvládnout předkolo Ligy mistrů. Na třetí místo máme po podzimu náskok 15 bodů. Jdeme do jara s pokorou, ale jedno nebo druhé předkolo bychom si rádi zahráli. To je náš hlavní cíl, jediná věc, která se nám v této sezoně nepodařila,“ jasně definoval šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

„Ladíme závodní auto na závod, který bude v červenci a v srpnu, tomu podřizujeme všechno. Víme, že některé hráče budeme muset v létě uvolnit, třeba takového Součka. Nabídky na hráče jsou, v létě budou ještě lepší. Nesmíme tým rozprodávat před vrcholem tohoto období, proto pracujeme na příchodech i směrem k letním předkolům,“ zdůraznil.

Tvrdík o nových posilách: Jsme přesvědčeni, že i Alex Král chce jít do Slavie 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Jablonec - Slavia 0:2. Domácí vytrvale tlačili, ale tři body berou sešívaní 720p 360p REKLAMA