Dotazník redaktorů Sportu: Dva tipy na vítěze ligy, čtyři na sestup | iSport.cz

ŠTĚPÁN FILÍPEK

Nejlepší hráč: Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

Skvělou sezonu prožívá jablonecký Michal Trávník i slávista Miroslav Stoch, ale kadence ruského kulometu je prostě unikátní. Vždyť jeho osmnáct gólů by stačilo na celkového krále střelců čtrnácti ročníků v ligové historii.

Nejlepší trenér: Jindřich Trpišovský (Slavia)

Vede tým, který trůní v čele tabulky s čtyřbodovým náskokem, dal nejvíc gólů (48), ale hlavně: mluví se nejen o tom, jak vyhrává, ale i jak hraje. Tohle mužstvo udává trend a baví, to je nejcennější.

Nejlepší posila: Patrizio Stronati (Baník)

Je tu Vladimír Coufal, Benjamin Tetteh nebo Roman Procházka, ale Čech s italskými kořeny pomohl Baníku ke skvělému třetímu místu. Na „repre“ to sice podle mě není, ale Zio Kong si umí zjednat respekt soupeřů.

Největší zklamání: komise rozhodčích

Spadá sice pod FAČR, ne pod ligu, ale ta ji nechala naivně znovu upadnout do područí Romana Berbra. Předseda Jozef Chovanec je bílý kůň, asistuje u návratu starých časů, cílem je vyhnat ty, kteří se nehodí do plánů.

1. místo: Slavia

Je tu Plzeň, ale Slavia v mnoha ohledech přebírá její roli. Má schopný realizační tým, nejsilnější kádr, který vhodně, systematicky a v předstihu doplňuje, vyváženou ofenzivu a defenzivu. A taky je po letech silná „diplomaticky“.

Sestup (1–3 týmy): Karviná, Dukla

Těžké rozhodování. V obou případech vypadají jako zásadní kádrové důvody, u Karviné lze očekávat ještě výrazné oslabení před jarem. Ale kdo ví, nelze vyloučit, že sešup potká Příbram, navzdory show Josefa Csaplára.

Jedenáctka podzimu podle Štěpána Filípka

PAVEL HARTMAN

Nejlepší hráč: Martin Hašek ml. (Bohemians 1905)

Nadprůměrná prostorová orientace, dostatečná rychlost, výběr správných řešení a umění dostat se do pokutového území k zakončení. Pro středního záložníka komplexní výbava. Přerostl českou ligu, měl by jít ven.

Nejlepší trenér: Jindřich Trpišovský (Slavia)

Ukázal rivalům ze Sparty, že nestačí mít jen peníze, ale především u týmu odbornost. A nejen na lavičce. Bez Jana Nezmara v zádech by to měl Jindřich Trpišovský mnohem složitější. Ještě jedno plus: zápasy hodnotí realisticky.

Nejlepší posila: Júsuf (Bohemians 1905)

Kdo by byl řekl, že v Bahrajnu se rodí takoví fotbalisté. Každého musí zaujmout, jak techniku a pohyb kloubí s vysokou postavou. Až ho zranění pustí do souvislejšího tréninku, bude zralý na přestup do vyspělé zahraniční ligy.