Šural v pasti. Kapitán Sparty odmítl New York, co s ním bude teď? | iSport.cz

Vztah mezi Spartou a Josefem Šuralem se dostal do stádia, které bylo ještě v létě prakticky nemyslitelné. To, co se tvářilo téměř idylicky, spěje nezadržitelně ke svému konci. V chladných kulisách obestírajících vzájemné nepochopení.

Ještě v létě při tom na partnerství klubu a zkušeného útočníka svítilo slunce. Šural zakončil minulý ročník s devíti zářezy na pažbě, byl nejlepším střelcem rudého vojska. Předpokládalo se, že bude jedním z vůdců armády, která po ostudné páté příčce vyrazí na tažení za znovuzískáním ztracených území.

Tahle teze se ovšem v průběhu podzimu začala bortit. Mezi hráčem a klubem se postupně tvořila bariéra, která nabobtnala do mamutích rozměrů. Bodem zlomu byla skutečnost, že vedení Sparty nepřistoupilo na Šuralovy požadavky a nenabídlo mu zásadně vylepšenou smlouvu. Hráč šel v tu chvíli na zadní, důvěra začala oboustranně mizet. Výsledkem bylo, že bývalá opora Liberce ve druhé polovině podzimu vypadla ze základní sestavy.

V hierarchii útočníků Šurala přeskočil supertalent Benjamin Tetteh, později i Matěj Pulkrab. V úplném závěru pak měly přednost i mladé pušky Václav Drchal s Adamem Hložkem. S ohledem na to, že Šural má na Letné smlouvu do léta, bylo už někdy v průběhu listopadu zřejmé, že by v zimě mohl změnit působiště.

S konkrétní nabídkou přispěchal prestižní americký klub New York City. Pro 28letého útočníka, jenž na podzim v patnácti utkáních vstřelil jen tři branky, měl podle informací deníku Sport připravený kontrakt s ročním platem ve výši zhruba osmi milionů korun čistého. Šural odmítl.