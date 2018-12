Trávník popsal svoji kariéru. Kdo ho vycepoval? Vyklepaný je jen z televize | iSport.cz

Pochází z malebné vinařské obce Mutěnice, ale půl roku se na rodnou jižní Moravu nedostal. Tak nabitý měl program s Jabloncem. Stálo to však za to. Prožil nejlepší fotbalový podzim života. „Ale teď už se moc těším k nám domů na Vánoce,“ usmívá se Michal Trávník.

Kdy jste se během podzimu na hřišti nejvíc bavil?

„Nedokážu říct jeden okamžik. Celý podzim byl povedený. Kolikrát jsme vyhráli i vysokým rozdílem. Takže jsme se bavili celkem často. Měli jsme fakt dlouhou šňůru, kdy jsme pořád vyhrávali, a šlo všechno samo. Všichni jsme si to užívali.“

Našel byste přesto jeden okamžik, který jste si absolutně vychutnal?

„Asi hattrick v Příbrami. Byl v lize můj premiérový.“

Radost však veřejně najevo moc nedáváte.

„Nechci to moc ventilovat. Samozřejmě, že mám z toho, jak se nám celkově s Jabloncem daří a z mých gólů a asistencí radost. Ale beru to s pokorou. Na druhou stranu s jídlem roste chuť, takže chci neustále přidávat. Aby toho bylo víc a víc. A na konci úplně nejvíc.“ (usmívá se)

Vyčítali vám v minulosti trenéři, že jste málo produktivní, na to, co s míčem umíte?

„Věděl jsem sám, že čísla nemám velká. A mám na to, aby byla větší. Ale když do Jablonce přišel trenér Petr Rada, hned mi říkal, že mám určitě potenciál na to, abych byl před bránou soupeře produktivnější.