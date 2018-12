Kayamba: Na Plzeň jsem v Africe sázel. Nebráním se reprezentaci Česka | iSport.cz

S českou manželkou má dvě děti. Líbí se mu holky a chutná pivo (samozřejmě plzeňské). Rád tančí, zpívá, zubí se na celý svět. Po gólech, kterých by mohl dávat víc, metá salta. Když je mu v bytě smutno, pustí si Joel Kayamba africkou muziku a vydovádí se na sociálních sítích.

Dlouho ho tuzemské prostředí dusilo. Se svým bezstarostným fotbalem se nemohl chytit, v Příbrami nevyšel s koučem Františkem Strakou. „Zvláštní člověk,“ prohodí kometa podzimní části FORTUNA:LIGY. Na sobě má během celého rozhovoru zimní bundu a kulicha, i když sedí ve vytopené místnosti na stadionu v Opavě. Tady pořádně nakopl svou kariéru, získal si davy fanoušků.

Stačilo mu pár zápasů, měsíc a půl mezi elitou, a už měl na stole lukrativní návrh čtyřleté smlouvy od Plzně. „Podepsal jsem hned,“ líčí lehkonohý 26letý technik, který by klidně reprezentoval Česko. Když o něj bude zájem, půjde s chutí do toho. V Kongu už doma dávno není, celých pět let své rodiště nenavštívil. Radši trpí v mrazech, než aby třel bídu v Africe a bál se, jestli ho někdo na ulici nezastřelí.

Sledoval jste rozhodující bitvu Viktorie s AS Řím o postup do jarního play off Evropské ligy?

„Jasně, díval jsem se. Každý zápas Plzně sleduju. Musím. Byl jsem nadšený z výsledku. Kluci bojovali a vyhráli. Klobouk dolů před nimi. Fandil jsem jim, držel palce. Nečekal jsem, že to takto dopadne.“

Co jste tipoval?

„Myslel jsem si, že Plzeň remizuje s Římem a Real Madrid porazí Moskvu. Pak jsem se kouknul a Madrid nebyl schopný vyhrát. I pro mě je dobré, že se postoupilo. Můžu si taky na jaře zahrát Evropskou ligu.“