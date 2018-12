Šural na tureckém radaru! Je na odchodu ze Sparty, za kolik ho pustí? | iSport.cz

Během první poloviny sezony uvízl vztah mezi Josefem Šuralem a Spartou po nedohodě na podmínkách další spolupráce na bodu mrazu. I proto jeho závěr trávil kapitán rudé armády, autor pouhých tří podzimních branek, jen mezi náhradníky. A v roli hráče, se kterým se pro budoucnost nepočítá.

V hierarchii ho už v létě přeskočil supertalentovaný mladík Benjamin Tetteh, následně i Matěj Pulkrab a v posledním ligovém utkání v Příbrami trenér Zdeněk Ščasný poslal v závěru na plac raději mladíky Václava Drchala s Adamem Hložkem.

Na podzim Šural odmítl nabídku amerického klubu New York City, se svým zájmem dříve neuspěl ani movitý maďarský celek MOL Vidi. „Jednání neustále probíhají. O Pepu registrujeme zájem a zvažujeme různé možnosti,“ prohlásil ve druhé polovině prosince hráčův agent David Zíka ze společnosti Global Sports.

Podle informací deníku Sport se Šural před vánočními svátky objevil na radaru dvou tureckých klubů. Zájem o služby zkušeného útočníka nejprve projevil celek Göztepe Izmir, krátce poté se ozval i Alanyaspor. Ten v tuhle chvíli vyvíjí výraznější aktivitu, aby člena širšího reprezentačního kádru získal.

Vybrali jsme nejlepší zápasy podzimu: Slavia byla u třech z nich 720p 360p REKLAMA

S ohledem na to, že v Turecku přikládají velký význam oslavám příchodu nového roku, lze předpokládat, že oficiální nabídky na hráče přistanou na Letné na začátku ledna. Sparta by se odchodu nechtěného hráče rozhodně nebránila, přestupová částka ve výši zhruba 150 tisíc eur (asi 3,9 milionu korun) by požadavek Pražanů uspokojila.

Důležité bude, jak se k případnému přesunu do velké východní země postaví samotný hráč. Alanyaspor i Izmir jsou přímořské destinace, hojně vyhledávané turisty. Pokud jde o podmínky pro rodinný život, jen těžko by český útočník v Turecku hledal přívětivější angažmá. V Alanyasporu by navíc narazil na důvěrně známou tvář, barvy klubu totiž hájí záložník Isaak Sackey, se kterým Šural působil ve Slovanu Liberec.

Svou roli může sehrát i skutečnost, že tamní nejvyšší soutěž po krátké zimní přestávce startuje už 20. ledna. Rodák z Hustopečí by se tak potřeboval do přípravy v novém klubu zapojit co nejdřív, aby měl dostatek času na vybojování si místa v základní sestavě.

SESTŘIH: Příbram - Sparta 1:1. Mizérie nekončí, Letenští se třásli o bod 720p 360p REKLAMA

TOP podzimní góly Sparty: Zářil Stanciu, o nádhernou trefu se postaral i Frýdek 720p 360p REKLAMA

LIGOVÁ NEJ: vybrali jsme to nejlepší a nejhorší z podzimu. Kdo dal nejkrásnější gól? 720p 360p REKLAMA

LIGA NARUBY TOP 20: Vrba v mdlobách i šíleně zpackaný signál 720p 360p REKLAMA

ČÍSLA: Nejlepší sestava podzimu. Nechybí Ševčík, proč zapadne do stylu Slavie? 720p 360p REKLAMA

TOP trenéři podzimu: Všem vládne Trpišovský s totálním fotbalem 720p 360p REKLAMA