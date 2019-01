Slavia ulovila Krále. Chci ukázat, že si mě nevybrala náhodou, říká | iSport.cz

„Pocity jsou rozhodně pozitivní. Je to další krok v mé kariéře a obrovsky se těším, až tu budu moct vyběhnout na stadion. Na druhou stranu je to také velký závazek – ukázat, že si mě Slavia nevybrala náhodou a potvrdit to,“ řekl pro slavia.cz dvacetiletý Alex Král, který už ve čtvrtek odcestuje se Slavií na kondiční soustředění do Španělska.

Král se vrací do známého prostředí. V minulosti působil ve slávistické mládeži, odkud před necelými dvěma lety přestoupil právě do Teplic. Tehdy prozradil, že ho lákala šance hrát ligový fotbal. A díky včasnému (a úspěšnému) zapojení do A-týmu „sklářů“ nakonec získal nálepku jednoho z nejtalentovanějších stoperů v Česku.

„Díky působení v Teplicích měl možnost ve svém mladém věku získat obrovské množství zkušeností na úrovni první ligy. Udělal velký posun v kariéře a věříme, že u nás v Edenu udělá ještě větší,“ komentuje transfer sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

S přestupem souvisí také hostování Jana Kuchty v Teplicích, kam byl zapůjčen na rok a půl. Naposledy působil ve Slovácku. „Měli jsme s trenérem o tohoto útočníka velký zájem a jsme moc rádi, že se ho podařilo získat, protože měl několik dalších nabídek. Věříme, že se mu bude u nás dařit,“ řekl klubovému webu Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel Severočechů.

Spolupráce Teplic a Slavie navíc může být rozšířena, není tajemstvím, že by „skláři“ rádi získali natrvalo Daniela Trubače. Stejně jako Kuchta na Stínadlech prozatím hostuje.

Král je třetí zimní posilou vršovického klubu. Slavia před koncem roku oznámila příchod záložníků Lukáše Masopusta z Jablonce a Petra Ševčíka z Liberce.

