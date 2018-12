Bílek o svém novém životě ve Slavii. Napověděl i o Králově přestupu | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Šilhavý to má stále v noze. Sám se nemůže dočkat kvalifikace o Euro VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký byl pro vás končící rok?

„Pro mě osobně to byla velká změna, protože jsem skončil s aktivním fotbalem a začal jsem pracovat tady na Slavii v manažerské funkci. Slavii se dařilo, pro mě to byl úspěšný rok. Jsem spokojený. Mám zdravou a šťastnou rodinu, takže je to super."

Jak se teď díváte na fotbal?

„Z tribuny, to je největší změna. Jsem trošičku víc nervóznější, než jsem býval na hřišti. Trošku jsem musel změnit úhel pohledu, ale má to svoje kouzlo. Začíná mě to bavit víc a víc."

Slavii se hodně daří, ale je něco, co byste vašemu klubu vytknul?

„Jsme spokojení. Sezona se nám povedla nad očekávání, ale musíme ještě navázat na tuhle půlsezonu. Slavia je velkoklub, každého soupeře, který k nám přijede, chceme porazit. Pokud to bude možné, tak postupovat dál ve všech soutěžích a být první v lize."

Bílek sundal sako a z kanceláře šel bránit Lafatu. Má pořád fýzu, všiml si 720p 360p REKLAMA

Jak jste přijali Genk jako soupeře v Evropské lize?

„Tam jsou soupeři tak těžký, že už si nevyberete. Mohli jsme dostat zvučnější jméno. Ale Genk, ač se to nezdá, bude hodně nepříjemný soupeř."

V dnešním Silvestrovském derby nastoupilo i pár aktivních hráčů. V jakém se hrálo tempu?

„Bylo to fajn. Potkal jsem kluky, se kterými jsem hrával ligu. Že někteří ještě v tomhle věku hrají aktivně, tak klobouk dolu před nimi. Hráli dobře a tempo bylo dobré. Samozřejmě to nebylo na sto procent, pořád je to napůl sranda mač. Škoda, že jsme prohráli."

Jak bylo těžké bránit Davida Lafatu?

„Přišlo mi, že David má pořád dobrou fyzičku. Byl běhavý, pohyblivý a bylo těžké ho zachytávat. Navíc se tady nehraje na ofsajdy, čímž se z toho stává trošku odlišný sport, ale bylo to dobré."

Jak byste zhodnotil zápas?

„Škoda, že se prohrálo. Měli jsme dobrý konec. Druhý poločas byl dobrý, když jsme Spartu dotáhli, ale pravidlo tří rohů (za které se kope penalta, kterou v poslední minutě proměnil Lafata – pozn. autora) nás stálo vítězství."

Říká se, že Silvestrovské derby je rok od roku vyhecovanější, jak jste to cítil vy?

„Mně se to těžko hodnotí, protože to bylo moje první Silvestrovské derby. Ale co tak slýchávám, tak to asi bude pravda."

Když jste teď ve sportovním vedení Slavie, pohnulo se to nějak s přestupem Alexe Krále?

„Hýbe se to dobrou cestou."

Lafata po prvním Silvestrovském derby: Ať Sparta příští rok zase budí respekt 720p 360p REKLAMA