Podivný konec asistenta v Olomouci. Onofrej dal výpověď, ale důvod nevím, řekl Minář | iSport.cz

Důvod? „Na to určitě odpovídat nebudu, je to naše interní klubové rozhodnutí. V danou chvíli byla Lacovi nabídnuta práce u juniorky a nedošlo k domluvě. Víc bych to komentovat nechtěl. Pokračujeme v práci s Jirkou Saňákem,“ řekl kouč Jílek, který s bývalým fotbalistou spolupracoval nepřetržitě od svého příchodu k áčku v říjnu 2015.

O poznání sdílnější na toto téma byl sportovní manažer Ladislav Minář, byť ani on konec 41letého Slováka příliš nepochopil: „Abych řekl pravdu, tak důvod ani já pořádně nevím... Pepovi Muchovi jsme umožnili odejít do Jihlavy, bylo to jeho přání, protože má možnost pracovat s Radimem Kučerou. Vyšli jsme mu vstříc, ale neuvažovali jsme vůbec o tom, že by k juniorce přišel nový trenér. Chtěli jsme to nějakým způsobem napasovat na naše dva stávající asistenty. Ochrannou a koučovací ruku měl nad juniorkou držet Laco Onofrej, ale mu se asi tahle rola nelíbila. Sám dal výpověď,“ prozradil.

Postoj asistenta, pro kterého byla Sigma první ligovou štací v trenérské kariéře, však Mináře nezklamal. „Řeknu to jinak. Mrzelo by mě to v případě, že by ho tady nikdo nechtěl nebo by dostal výpověď ze strany klubu. Ale rozhodl se sám a já nikoho přemlouvat nebudu,“ uvedl.

Podle manažera nejsou na žádné olomoucké hráče nabídky odjinud, řeší se akorát hostování mladších hráčů, kteří potřebují pravidelně nastupovat. Do Vítkovic míří bek Michal Surzyn, Prostějov zkouší forvarda Rostislava Baďuru. V průběhu dalších dní možná na hostování půjde i stoper Jan Štěrba či útočník Jakub Yunis.

S áčkem Sigmy nastoupila do přípravy i osmička talentovaných odchovanců, některé z nich čeká na jařev prvním vyřazovacím kole UEFA Youth League utkání s francouzským Lyonem. „Postup do další fáze nás moc těší, přikládáme tomu velkou důležitost,“ uzavřel Minář.