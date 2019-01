Jablonec remizoval s Pardubicemi, hrál už i Fábry. Baník ve sněhu uspěl | iSport.cz

"Ne že by výsledky byly nedůležité, chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Ale bohužel se to nepovedlo. Pardubice mají kvalitní tým, o tom jsme se přesvědčili už v poháru. Hlavně, že se nikdo nezranil. Splnili jsme to, co jsme chtěli. Měli jsme zátěž rozloženou do všech, kteří tu byli," řekl novinářům jablonecký trenér Petr Rada.

Poprvé nasadil novou slovenskou posilu Andreje Fábryho. "Je to mladý hráč, má předpoklady. Kvalita v něm určitě je, ale samozřejmě je rozdíl mezi českou a slovenskou ligou. Asi jako každý bude potřebovat nějaký čas na aklimatizaci, ale pokud bude hrát dobře, může naskočit hned," uvedl Rada.

Chyběli mu naopak nemocný Jan Chramosta a čtveřice zahraničních hráčů Rafael Acosta, Vladimir Jovovič, Eduard Sobol a Nikola Jankovič. "Jsou na pravoslavných svátcích, mají posunuté Vánoce. Nechtěli jsme jim v tom bránit. Ve čtvrtek v dalším zápase bychom už měli být kompletní," podotkl Rada.

Pardubice si připsaly druhou remízu a vedou skupinu B. Tipsport liga poprvé vyvrcholí závěrečným Final Four na Maltě, kde mají účast jistou obhájce trofeje druholigové Brno, Mladá Boleslav a Slovan Bratislava. K nim přibude vítěz základní části, která se v Česku hraje ve čtyřech čtyřčlenných skupinách. Jablonec a Ostrava už dopředu oznámily, že na Maltě startovat nebudou.

Ostravský Baník vstoupil do skupiny D vítězně, když brankami v závěru porazil Prostějov 2:0. Nejprve se v 78. minutě prosadil střelou zblízka Jakub Šašinka, pět minut před koncem pak výhru favorita zpečetil gólem z dálky Robert Hrubý. Utkání začalo později kvůli odklízení sněhu ze hřiště.

Fotbalová Tipsport liga:

Skupina B (Praha-Xaverov):

FK Jablonec - Pardubice 0:0

Sestava Jablonce: Hanuš - Holeš, Břečka, Hovorka (46. Kubista), Peřina - Pleštil (46. David Breda), Hübschman (46. Janetzký), Trávník (46. Považanec), Kratochvíl (72. Čvančara), Fábry (72. Dominik Breda) - Doležal (46. Ikaunieks). Trenér: Rada.

Tabulka:

1. Pardubice 2 0 2 0 2:2 2 2. Chrudim 1 0 1 0 2:2 1 3. Jablonec 1 0 1 0 0:0 1 4. Varnsdorf 0 0 0 0 0:0 0

Skupina D:

Ostrava - Prostějov 2:0 (0:0)

Branky: 78. J. Šašinka, 85. Hrubý.

Sestava Ostravy:

I. poločas: Laštůvka - Celba, Procházka, Azackij, Fleišman (30. Granečný) - Fillo, Mešaninov, Kaloč, Jirásek - Kuzmanovič, O. Šašinka.

II. poločas: Chmiel - Pazdera, Breda, Stronati, Granečný - Bolf, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, J. Šašinka. Trenér: Páník.

Prešov - Poprad 3:0 (1:0).

Tabulka: