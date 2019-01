Frýdek: Souboj s tátou? Neřešil jsem to. Kdyby byl na hřišti, bylo by to jiné | iSport.cz

Jak hodnotíte dnešní utkání? Druhá půle byla možná trochu kostrbatá…

„Ze hřiště těžkou soudit, ale až tak kostrbaté se mi to nezdálo. Určitě se na výkon ale musíme zpětně podívat a pak si to zhodnotit.“

Jak se vám spolupracovalo s Martinem Haškem ve středu hřiště?

„Myslím si, že jsme si vyhověli a dobře si na hřišti rozuměli.“

Jaké to je hrát proti otci?

„Nebylo to poprvé, kdy jsem proti němu nastoupil. Už jsme s nimi v přípravě hráli. Nijak to neřeším. Když by byl na hřišti, tak je to asi něco jiného.“

Hecovali jste se nějak před zápasem?

„Ne, nijak jsme se nehecovali.“

Co vám řekl po zápase?

„Že si promluvíme později. Víc jsme neřešili.“

Dědí se fotbalové geny? Váš otec i táta Martina Haška ve Spartě byli…

„Možné to je, že jsme něco zdědili. Nicméně si nemyslím, že bych byl stejný typ fotbalisty jako táta.“

Jak jste zatím spokojený s přípravou?

„Zatím se vše vyhrálo a jsme spokojení. Určitě je ale na čem pracovat a co pilovat, abychom byli spokojení ještě více, než jsme teď.“

Jak se zapracovávají posily? Jak si s nováčky v týmu rozumíte?

„Myslím si, že se zapracovávají dobře. V šatně zapadli určitě dobře. Jak se jeví na hřiště, to je spíše otázka na trenéra.“

Jak je pro vás příjemné, že hrajete na takto dobrých terénech?

„Zaplaťpánbůh za to, že je takováto zima a počasí nám přeje. Mnoho týmů odjelo do zahraničí, ale nám to přeje tady.“

Další zápas už ale hrajete na španělském soustředění, takže už se asi těšíte do tepla?

„Určitě tam teplo bude větší, takže se těšíme.“