Bílek míří do Kazachstánu! Zlín jedná s Pivarníkem, ze Slavie chce Jugase | iSport.cz

Po národním týmu Česka dostane zřejmě pod palec Kazachstán, který v letech 2011-2013 vedl jeho krajan Miroslav Beránek. Michala Bílka čeká nová výzva, zbývají „jen“ podpisy na smlouvách. Zlínské vedení kouče nechtělo pustit, jeho práce si cení. Jenže zároveň cítí, jak moc o tohle angažmá stojí a nehodlá mu bránit na sílu. Navíc obdrží zajímavé odstupné. „Bílek je rozhodnutý, že chce jít a tak to i prezentoval. Bere to jako výjimečnou příležitost,“ sdělil člověk z trenérovy blízkosti.

Je to prekérní situace. Bílek se ve Zlíně nakopl, během pár měsíců oprášil své jméno a zvýšil kredit. Laso z lavičky Kazachstánu, kde by měl nahradit bulharského experta Stanimira Stoilova (byl u týmu teprve rok), je důsledkem vzestupu, který Fastav pod bývalým skvělým záložníkem na podzim udělal. A nyní, těsně před odletem na soustředění do Turecka, musí řešit zásadní reorganizaci sportovního úseku. Zatím se dělalo vše pro a podle Bílka. Ten po letním příchodu změnil rozestavení na 3-5-2, do systému byli „vloženi“ hráči a další vytipováni.

Teď se začne víceméně znova a času na pořádnou přípravu je málo.