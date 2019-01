Příliš drahý Dočkal pro Evropu. Klub z Číny poslal studenou sprchu | iSport.cz

Bořek Dočkal by se v zimě mohl vrátit do pražské Sparty • Michal Beránek (Sport)

Bořek Dočkal krátce poté, co střelu konečky prstů vytáhl na roh brankář Slovenska Martin Dúbravka • Reuters

Zdálo se to jako prakticky hotová věc. Jen formalita. Bořek Dočkal bude znovu hráčem Sparty. Tím spíš, když s mužstvem absolvuje zimní přípravu a ve středu osobně sledoval přípravný zápas proti Vltavínu. Podle informací deníku Sport ale situace zdaleka není tak idylická. Naopak. Čínský klub Henan Jianye totiž požaduje za reprezentačního kapitána částku, za kterou ho před dvěma lety koupil. Tedy zhruba devět milionů eur (asi 230 milionů korun). A je prakticky vyloučené, že by letenský klub i všichni ostatní zájemci takovou sumu vysázeli na stůl. Co bude dál?