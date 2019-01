Změny ve Spartě: Kaya na cestě do Turecka, přestup Vukadinoviče padl | iSport.cz

Stoper Sparty Kaya míří do Galatasaray • Michal Beránek (Sport)

Nejen posilování kádru, ale i jeho redukce o nechtěné hráče je proces, kterým se napříč lednem usilovně zabývá vedení Sparty. A zatím je střídavě úspěšné. Podle informací deníku Sport je na odchodu stoper Semih Kaya, jenž by měl zamířit do Galatasaraye Istanbul. Definitivně naopak sešlo z přesunu Vukadina Vukadinoviče do ostravského Baníku.