Trpišovský o Jugasovi s Matouškem: Hráči nesmí mít únikovou variantu | iSport.cz

Jak byste zhodnotil první utkání nového roku?

„Splnilo účel, který jsme chtěli. Zaprvé hrát na začátku přípravy s českým týmem, zadruhé mít možnost, aby nás viděli fanoušci v Praze, protože jinak jsme celou dobu venku. Vzhledem k počasí bylo i relativně dobré hřiště a nikdo se nezranil.“

Co výkony posil Lukáše Masopusta s Petrem Ševčíkem?

„Lukáš začal dobře prvních patnáct minut, pak se na něm projevila únava. Je to dynamický hráč, rychlostní typ a ti v téhle zimě nejvíc trpí. Po dobrém startu některé míče pokazil, musí si zvyknout na náš styl hry. Někdy to malinko skřípalo. Šéva (Ševčík) v druhé půli ukázal to, co ho zdobí a v čem by nám měl pomoct. Korunoval to i hezkým gólem. Zná spoustu hráčů i nás trenéry. My po něm chceme v podstatě to, co v Liberci, takže tím to má jednodušší než Lukáš.“

A Mick van Buren? Ten vypadal hodně natěšeně.

„Působil určitě lépe než v tréninku. Má to obtížné, vždyť jestli za loňský rok hrál pět šest zápasů, tak je to hodně. Měl těžké zranění, někdy je trochu znát, že třeba nejde do souboje úplně naplno. Nicméně je to létající Holanďan, když míč dostane do prostoru, je nebezpečný. Dneska těžil i z dobré hry party ve druhé půli, která na tom kombinačně byla líp než ta první. U něj je důležité, aby byl zdravý a nevypadl z toho.“

Proč byl ve skóre mezi poločasy takový rozdíl?

„Ve druhé půli jsme měli lepší pohyb. Na druhou stranu i Ústí mělo náročný program, takže pak už bylo všude pozdě. Obecně myslím, že spousta hráčů ve druhé půli podala lepší výkon než hráči v prvním. Ale k individuálnímu výkonu vždycky potřebujete i tým. První půle byla trochu profesorská, ve druhé naopak byla cítit hladovost.“

Jaký je zdravotní stav mužstva?

„Relativně dobrý, vzhledem k tomu, co máme za sebou. Změna povrchu a teploty je vždycky riskantní. Z 24 hráčů je 20 v plném zatížení, brzy se připojí i Stoch a Deli. Dneska onemocněl Alex Král, ale nemá teplotu, mělo by to taky být dobré. Až na Honzu Matouška, který má problém se zadním stehenním svalem, bychom od pondělí měli trénovat v kompletním složení.“

Budete kádr ještě zužovat?

„Na soustředění do Portugalska pojedeme v tomhle počtu, tři brankáři a 23 zdravých hráčů plus Honza Matoušek, který by se měl k týmu po pár dnech připojit. Hrajeme čtyři zápasy, chceme dát všem hráčům prostor. Na zúžení může pravděpodobně dojít až po soustředění, ale třeba do začátku sezony půjdeme i s plným kádrem. Vždycky se může něco stát po zdravotní stránce, přestupní termín končí až po třetím jarním kole.“

Je něco pravdy na možném odchodu Jakuba Jugase do Zlína?

„Máme spolu dohodu, že bude naplno absolvovat přípravu, absolvuje soustředění a potom si řekneme, jaká je jeho pozice v kádru. Třeba bude v základní sestavě, dostane se na pozici prvních tří stoperů a bude o to dál bojovat. Anebo se domluvíme, že jeho vytížení bude jinde. Ale myslím, že my i on preferujeme, aby tady zůstal.“

A Jan Matoušek? Mluví se o hostování v Příbrami.

"To je podobná věc. Teď se mu situace bohužel zkomplikovala drobným zraněním. Priorita je, že musí bojovat o pozici tady. Nemá smysl, aby teď někam odcházel a v létě o něco bojoval znova. Hráči by neměli mít v hlavě, že mají nějakou únikovou variantu. Má stejnou šanci jako všichni ostatní. Ale nějaká debata nastat může."

Druhou půli odchytal Martin Kuciak, proč jste se jej rozhodli přivést? Souvisí to s odchodem Martina Vantruby?

"Bylo pro nás důležité, aby Martin Vantruba někde pravidelně chytal. Jediná Podbrezová nám to byla schopná garantovat. Půl roku si zvykal na Slavii, teď potřebuje zápasovou praxi. Sehnat solidní trojku není nic jednoduchého, málokdo přistoupí na roli sparingpartnera. Martina Kuciaka jsme sledovali už v Liberci, hraje skvěle nohama. Vzhledem ke kvalitě hráčů, kteří tu jsou, potřebujete i kvalitu třetího gólmana. Když ten první po zátěži netrénuje, máte pořád dva, kteří kvalitu týmu splňují. To on má, je i dostatečně zkušený. Kdybychom potřebovali, aby šel do brány, tak to zvládne."

PROGRAM SLAVIE NA SOUSTŘEDĚNÍ V PORTUGALSKU úterý 22. ledna: SLAVIA - Beijing Sinobo Guoan neděle 27. ledna: SLAVIA - Salzburg pondělí 28. ledna: SLAVIA - Brentford U23 (ještě bude potvrzeno) pátek 1. února: SLAVIA - Rosenborg Trondheim