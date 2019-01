Grygera už odchod Bílka neřeší, rád by přivedl Jugase s Vukadinovičem | iSport.cz

„Takový je fotbalový život, hráči a trenéři přicházejí i odcházejí. Michal nás požádal, jestli může vyjednávat s asociací Kazachstánu, kde dostal lukrativní nabídku, a my jsme mu dali svolení,“ vysvětlil Grygera. Pivarníka podle svých slov zná už delší dobu a věří, že vzájemná spolupráce bude fungovat.

Zlín si na jaře bude muset poradit bez klíčového střelce Jeana-Davida Beauguela, který přestoupil do Plzně. Grygera proto mimo jiné vyhlíží možný návrat Vukadina Vukadinoviče ze Sparty, který tamní prostředí dobře zná. A jakou známou tvář by ve svém týmu ještě rád přivítal? To zjistíte ve VIDEU iSport TV!