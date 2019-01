Skuhravý o španělské posile Dukly: Nemusí mi ukazovat, jak je dobrý | iSport.cz

Čekal jste, že González zahraje hned poprvé takhle dobře?

„Dal jsem mu jediný úkol, protože s námi neabsolvoval moc tréninků. Řekl jsem mu: 'Máš volnou pozici.' Nemusel mě přesvědčovat, jaký je fotbalista. Víme, koho jsme v něm přivedli. Až se s ostatními sehraje, bude pro nás v útočné fázi hodně zajímavý.“

Čím?

„Ukázal to už proti Příbrami. Nabíhal z druhé vlny a přihrával na první gól. Má správné vidění situace, cítí hru mezi řadami. Byl jsem spokojený i s jeho pracovitostí. A navíc: zjistil, co ho v Česku čeká, to je taky fajn.“

4:0 s Příbramí… Nemrzí vás, že to takhle nedopadlo i na podzim v lize? S Příbramí jste dvakrát prohráli.

„Vůbec mě to nemrzí. Co bylo na podzim, to je historie, dějepis. Na to vůbec nemyslím. Mám pocit, že teď tvoříme něco úplně nového a jsem moc rád, jakým způsobem to hráči vstřebávají a jak se prezentují. Na výsledek se moc nedívám, potěšila mě hlavně hra.“

Osvědčila se vám v přípravě rostoucí náročnost soupeřů od papírově slabších z nižších soutěží až k ligovým?

„Byli jsme k tomu donucení. Po prosincové analýze jsme se rozhodli, že to uděláme od začátku a nově. K tomu, aby nám hráči začali novinky věřit, jsme to potřebovali podpořit i v zápasech. Proto jsme pořadí soupeřů zvolili takhle. Jestli to byla správná volba, to ukáže až liga. Já si pochopitelně přeju, abychom to, co ukazujeme teď, beze zbytku dokázali převést i do ligy.“

Co konkrétně?

„Chceme mít silnou kontrolu míče a být nebezpeční pro soupeře. Gólové situace, které jsme si proti Příbrami vypracovali, byly přesně z toho, co chceme hrát. Čili daleko víc hráčů v útočné fázi a větší aktivita. To mě těší ze všeho nejvíc.“

Co čekáte od pátečního zápasu v Drážďanech? Příprava na jaro vrcholí, pak už vám bude zbývat jen generálka s Bohemians.

„Nejvíc se těším na to, že budeme hrát na přírodní trávě. Pro Drážďany je to generálka na druhou bundesligu, což je přesně to, co jsme v téhle fázi přípravy chtěli. Jsem zvědavý, jak se budeme proti takhle silnému a agresivnímu soupeři prezentovat.“